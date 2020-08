Waarom Hamilton in 2021 misschien geen kampioen wordt

Er is nog hoop voor Jean Todt en andere mensen die hopen dat Hamilton niet de Rekordmeister wordt.

De F1 heeft al jaren een ritme dat grofweg gelijk loopt aan dat van modelgeneraties in de autowereld. Om de circa zeven jaar (soms wat sneller, soms wat trager) is het weer tijd om een nieuw Concorde Agreement te tekenen. De stakeholders van de sport bepalen daarin in grote lijnen de regeltjes en financiële verdeelsleutels die de krachtsverhoudingen de komende jaren gaan dicteren.

Het laatste Concorde Agreement stamt uit 2013 en luidde een periode in van ultieme Mercedes-dominantie. Dit jaar was het in feite tijd voor de langverwachte reset. Er moest een nieuw Concorde Agreement komen met nieuwe regeltjes. Nou zijn die nieuwe regeltjes dankzij de Corona-perikelen een jaartje uitgesteld. Belangrijk om daarbij te realiseren is echter dat dit niet geldt voor het hele Concorde Agreement zelf.

De FIA en de nieuwe F1 eigenaar Liberty Media kunnen namelijk niet wachten om de sport op bepaalde punten om te gooien. De Amerikanen willen meer show, minder kosten en een veld dat dichter bij elkaar zit. Na veel gebakkelei zouden alle teams inmiddels bereid zijn hun John Hancock te zetten. Of nou ja, alle teams behalve Mercedes.

De BBC bericht namelijk dat Toto Wolff er wederom niet uit is gekomen met de hoge heren van Liberty Media. Wolff is van mening dat Mercedes teveel moet inleveren, vooral op financiëel vlak. Terwijl het nieuwe voorstel wat er ligt volgens Wolff recht doet aan Ferrari’s historische waarde voor de sport, geldt dat volgens hem niet voor Mercedes. Team rood heeft namelijk weer bedongen dat het per jaar 40 miljoen Dollar extra ontvangt no questions asked.

Wolff zou voor Mercedes ook wel zo’n sweetheart deal willen zien, maar Liberty Media lijkt daartoe niet bereid te zijn. De deadline voor Mercedes om te tekenen is in principe 12 augustus. Een woordvoerder van Liberty Media geeft vrij resoluut aan dat verder uitstel niet de bedoeling is:

F1 has engaged with all teams in a collaborative and constructive way and listened to all their views. This agreement is important for the future of the sport and all our fans. We are moving forward with this and will not be delayed any longer. Liberty Media spreekbuis

Zo ontstaat er een beetje een gekke situatie voor Mercedes. Ze weten dat er volgend jaar alsnog twee kampioenschappen voor het oprapen liggen. Maar dan moeten ze wel tekenen, anders mogen ze überhaupt niet meedoen. Misschien is dat ook een van de redenen dat Hamilton nog eventjes wacht met een nieuw contract tekenen…