Mercedes hangt verkoopverbod boven het hoofd

Mercedes ondervindt dat met Nokia niet te spotten valt: er dreigt zelfs een verkoopverbod.

Nokia: wie kent het merk niet? We zijn de oerdegelijke – en inmiddels ook oerouderwetse – telefoons van het Finse merk nog niet vergeten. Zeker de ringtone niet. Hoewel het merk wat naar de achtergrond is verdwenen, staat het anno 2020 nog steeds fier overeind. Naast mobiele telefoons houden ze zich ook veel bezig met diverse andere moderne technologieën.

Van deze technologieën maakt ook Daimler dankbaar gebruik in hun auto’s. Of eigenlijk moeten we zeggen: ondankbaar. Nokia heeft er namelijk nooit een cent van gezien. Daarom spande het Finse bedrijf recentelijk een rechtszaak aan tegen het moederbedrijf van Mercedes.

De rechter heeft nu een vonnis geveld in deze zaak. Dit pakt niet in het voordeel van Daimler uit. Het concern heeft het patent van Nokia geschonden, zo luidt namelijk het oordeel van de rechtbank in Mannheim. Het gaat om software die verbinding maakt met mobiele netwerken. Mercedes had daarvoor een licentie moeten aanvragen.

De uitspraak van de rechter stelt Nokia in staat om een verkoopverbod voor Mercedes af te dwingen. De Finnen moeten dan echter wel een vervolgproces aanspannen met een onderpand van €7 miljard. Hoewel Nokia afgelopen jaar een omzet van €23,3 miljard had, is dat niet niks. Het is dus nog de vraag of Nokia dat door gaat zetten.

Mercedes hoeft daarom waarschijnlijk nog niet direct te vrezen voor een verkoopverbod. Daar gaan ze in ieder geval niet vanuit. Ook geven ze aan dat ze in beroep zullen gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Deze kwestie gaat dus hoe dan ook nog een vervolg krijgen.

Via: Automotive News Europe