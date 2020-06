Stevent McLaren af op een faillissement?

Het gaat niet zo goed met de supercarbouwer en het F1-team. Mogelijk staat McLaren zelfs een faillissement te wachten.

De laatste jaren heeft McLaren als autofabrikant gigantische sprongen gezet. Ze begonnen in 2011 met de MP4-12C, inmiddels maken ze een hele rits aan supercars. Of althans, maakten. Door het coronavirus is de productie namelijk flink omlaag geknald, waardoor het verkopen van auto’s een stuk lastiger is.

Hierdoor zijn ze in geldproblemen gekomen. Ruim een kwart van het personeel moet weg en Norris en Sainz krijgen minder op hun bankrekening gestort. De problemen zijn zelfs zo erg, dat ze hun historische auto’s, F1-auto’s en gebouwen als onderpand willen gebruiken om geld te kunnen lenen. Het probleem is alleen dat investeerders claimen dat ze dat allemaal al eerder als onderpand hebben gebruikt.

In dit scenario zou je als bedrijf wellicht overwegen om andere inkomstenbronnen te vinden. Maar kennelijk zijn die er niet. Want volgens uitgelekte juridische documenten die in het bezit zijn van Forbes, is McLaren naar de Britse rechter gestapt om de controle over de bezittingen weer terug te krijgen. In totaal hoopt McLaren zo’n 300 miljoen euro in te kunnen zamelen, maar daarvoor zijn die bezittingen nodig. Met die 300 miljoen euro zegt McLaren tot 2021 te kunnen overleven.

Wie een beetje ervaring heeft met rechtszaken, weet dat deze vaak lang kunnen duren. Vooral als het ingewikkelde materie betreft. Over zo’n zaak zou de Britse rechter normaal enkele maanden doen. McLaren heeft echter geen enkele maanden. Vóór 10 juli aanstaande moet McLaren weten of het de bezittingen kan verkopen/verpanden, wil het niet in geldnood raken.

De investeerders beamen dat er tijdnood is. Zij stellen zelfs volgens Forbes dat als een juridische zaak te lang duurt, McLaren geen opties meer heeft. ‘En dan is er geen realistisch perspectief meer op het ontwijken van een liquidatie’. Met andere woorden, dan zou McLaren af kunnen stevenen op een faillissement.

De Britse rechters is het met beide partijen eens, daarom gaat hij ook akkoord met het versnelde proces waar McLaren om vroeg. De rechtszaak moet nu starten op 2 juli, daarna moet het ‘binnen twee tot drie dagen’ klaar zijn, aldus McLaren en de investeerders. ‘Ambitieus’ en ‘de meest agressieve planning’ die de rechter ooit zou hebben gezien. Gaat McLaren de geschiedenisboeken in als een supercarbouwer die spectaculair groeide en spectaculair crashte? Of blijft de fabrikant nog wel even plakken? Binnen enkele weken moet het antwoord duidelijk zijn.

Foto: McLaren Senna van @GwnFinn, via Autojunk.nl.