Nederlanders het vaakst op de bon in België

Op de Belgen zelf na dan.

België is sinds kort wat strenger geworden op buitenlandse overtreders die de verkeersregels aan hun laars lappen. Dat is in ieder geval wat ze zelf zeggen. Als je daarom niet oplet krijg je post uit België als aandenken aan je bezoek.

De Belgische Justitie meldt trots dat je bericht krijgt in je eigen taal. Boetes uit België krijgen Nederlanders dus in het Nederlands. Naar het schijnd (of was het nou schijnt?) beheersen Vlamingen de Nederlandse taal nog beter dan wijzelf. Goed, een brief in het Nederlands is niet zo opzienbarend, maar als Slovaak, Fin of Bulgaar krijg je ook een brief in je eigen taal. Dit heeft België sinds december ingevoerd om ervoor te zorgen dat de boetes eerder betaald worden.

België heeft onlangs de tussenscore uitgerekend voor 2020 en gekeken welke nationaliteiten daarbij bovenaan stonden. Niet geheel verrassend hebben wij Nederlanders tot dusver de meeste boetes bij elkaar gesprokkeld in België. In totaal vielen er, ondanks corona, 87.129 boetes bij Nederlanders op de mat gedurende de eerste zeven maanden van 2020.

Van de andere buurlanden scoorden Frankrijk, Luxemburg en Duitsland het hoogst met respectievelijk 76.311, 31.186 en 24.837 boetes. Uit de niet-buurlanden waren het vooral de Polen en de Roemenen die de meeste boetes op de mat kregen. Het zou pas echt interessant worden als we deze boetes uit konden zetten tegen het percentage verkeersdeelnemers, maar die cijfers hebben we helaas niet.

Waar we wel cijfers van hebben is de hoogte van de boetes. Buiten de bebouwde kom betaal je vanaf €53 voor 10 km/u te hard. Tussen de 10 en 40 km/u te hard komt daar per kilometer die je te hard gaat €6 bij. Als je meer dan 40 km/u te hard gaat moet je voor de rechter verschijnen en ben je €80 tot €4.000 kwijt. Door rood rijden of een inhaalverbod negeren kost je minstens €174.

Foto: een Nederlandse Volvo die zich in België waagde, gespot door @swift0man