Met deze app kun je scanauto's te slim af zijn - Autoblog.nl

Scanauto’s zijn lekker opvallend, dus die zijn gewoon te detecteren.

Sinds enkele jaren is het de schrik van iedereen die in een grote stad parkeert: de scanauto. De scanauto’s scannen meedogenloos alle auto’s om te kijken of ze betaald hebben voor hun parkeerplekje. Als automobilist kun je daar vrij weinig tegen doen. Of toch wel?

De Rotterdamse start-up Scanly beweert namelijk een oplossing te hebben waarmee je scanauto’s te slim af kunt zijn. Dit werkt als volgt: je krijgt via de app een notificatie als de scanauto passeert. Je kunt dan nog snel betalen om te voorkomen dat je een boete krijgt. Je moet wel opschieten, want een scanauto geeft je maar een paar minuten de tijd.

Met alleen een app ben je er trouwens niet. Je moet een apparaatje, genaamd ScanPi, in je auto installeren dat de parkeerauto’s kan detecteren. De ScanPi maakt 5 keer per seconde een foto om te kijken of er een scanauto in beeld verschijnt. Met de enorme bak op het dak moeten deze auto’s niet al te moeilijk te herkennen zijn voor de software. Als er een scanauto gesignaleerd is wordt je hiervan op de hoogte gebracht via de app.

Scanly biedt zowel een betaalde als een gratis versie aan. De betaalde versie kost €16 per maand. Je kunt ook gratis gebruik maken van de dienst, maar dan moet er wel iemand in de buurt zijn die wél een ScanPi in zijn auto heeft hangen. Als iedereen gratis gebruik wil maken van deze dienst gaat het dus niet werken.

De app zit momenteel nog in de testfase, dus je kunt het nog niet in de Play Store en App Store vinden. Wel kun je je aanmelden voor de betaversie via de website. Hoe je dan aan het apparaatje moet komen is niet duidelijk. Scanly is voornemens de dienst in het voorjaar van 2021 uit te rollen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Groningen. Nu duimen dat het geen Scamly is.

Scanly is overigens niet de enige start-up die op dit idee is gekomen. Parkeerwekker werkt volgens een vergelijkbaar recept. Ook die zit nog in de testfase, maar volgens de website de parkeerwekker van 29 oktober bestellen. Parkeerwekker werkt naast de genoemde grote steden ook in Alphen aan de Rijn, Bergen op Zoom, Delft, Diemen, Tilburg en Leiden. Ze lopen dus zowel qua planning als qua spreiding voor op Scanly.