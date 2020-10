Sebastian Vettel neemt aandelen in Aston Martin - Autoblog.nl

Seb gelooft in Aston Martin.

Ferrari-coureur zijn is voor velen de ultieme droombaan. Voor Sebastian Vettel is het werkelijkheid, maar toch heeft hij het niet erg naar zijn zin. Daar zijn natuurlijk goede redenen voor. Volgend seizoen krijgt hij hopelijk weer wat meer plezier in zijn werk. Dan mag hij achter het stuur van een Aston Martin kruipen.

Sebastian Vettel heeft in ieder geval vertrouwen in het merk, zo blijkt nu. Hij heeft namelijk aandelen gekocht in Aston Martin. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om het automerk Aston Martin, niet om het team dat volgend jaar deze naam draagt. Dat Vettel deze aandelen heeft gekocht kwam naar voren in een interview met Motorsport.com.

Seb liet desgevraagd in bedekte termen weten dat hij inderdaad aandelen heeft in Aston Martin. Meer wil hij er echter niet over loslaten. Hoe groot zijn aandeel is vind hij van secundair belang, dus daar doet hij geen uitspraken over.

Het begon allemaal in januari, toen bekend werd dat een consortium onder leiding van Stroll Sr. 20% van de aandelen van Aston Martin kocht. Later nam ook Toto Wolff een aandeel in het Britse sportwagenmerk. Hij investeerde €42 miljoen euro, ongeveer 1% van de aandelen. Nu kan dus ook Vettel aan het rijtje van aandeelhouders toegevoegd worden.

De laatste tijd staat Aston Martin er financieel gezien niet bepaald lekker voor. Zo moest het merk 500 man ontslaan. Laten we net als Vettel hopen dat de nieuwe strategie van Lawrence Stroll dit mooie merk weer een boost kan geven.

Foto: Vettel’s auto van de zaak staat alvast klaar