Parkeerwekker tackelt scanauto's met privacywet - Autoblog.nl

Ze laten het niet zitten. Parkeerwekker tackelt scanauto’s middels een AVG-tje.

We gaan weer verder met Parkeerwekker. Voor wie het gemist heeft, dat is een app die je helpt herinneren dat je je parkeergeld nog niet betaald hebt. Pas als je gecontroleerd wordt, reageert deze parkeerwekker. Je hebt dan zo’n 10 minuten om alsnog aan je betaalplicht te voldoen. Slim toch?

Het voordeel: je gaat dus alleen betalen als er een controle is, niet als er niet gecontroleerd wordt. Dan wordt je immers niet op de hoogte gesteld. Dat viel niet echt in goede aarde bij de gemeente Amsterdam. Nu moet je je afvragen waarom je in hemelsnaam wil parkeren in Amsterdam, maar dat terzijde. De gemeente Amsterdam zit al jaren met een parkeerprobleem. Er zijn veel meer auto’s dan beschikbare plaatsen. Als die mensen de (achterlijk hoge doch begrijpelijke) parkeertarieven niet betalen, loopt de gemeente een hoop inkomsten mis.

Inkomsten

Met die inkomsten kan de Amsterdamse gemeenteraad dan moties schrijven om autoreclame te verbieden op metrostations. Als dat de problemen zijn in je gemeente, zijn er officieel geen problemen meer. Maar terug naar de parkeerwekker. Die hebben een leuke hiaat gevonden om alsnog door te kunnen gaan met hun jongens-achtige bravoure en stoutheid.

Parkeerwekker tackelt scanauto’s

Ze hebben namelijk wat juridische experts ingeschakeld. Het is volgens de AVG (privacywet) namelijk verplicht dat er een menselijke controle plaatsvindt bij het uitdelen van een boete. Volgens Professor Arno R. Lodder (geen familie van Peter R. De Vries) is dat “onwaarschijnlijk”.

Meneer Lodder denkt dat men steekproeven toepast. Volgens mr. Yuri Benjamins is het eveneens onwaarschijnlijk, want ambtenaren moeten dan duizenden foto’s per jaar controleren. Daarom heeft hij twijfels over de werkwijze, naast het feit dat hij ook de advocaat is van Parkeerwekker.

Sinds de invoering van de scanauto zijn het aantal bekeuringen explosief gestegen. In 2013 bedroeg het aantal boetes nog een kleine 390.000 stuks. In 2017 was dat 800.000 en in 2018 nog 685.359 stuks. Omgerekend zou een ambtenaar per dag zo’n 5.000 foto’s moeten bekeken en beoordelen. Dat zou in principe onmogelijk zijn.