Koop de legendarische afgetrapte hypercars van TaxTheRich

De auto’s uit de beste YouTube-filmpjes ooit gaan onder de hamer!

Peperdure hypercars van het kaliber Ferrari F50 en Bugatti EB110 komen zelden buiten. Laat staan dat ze eens goed op hun staart getrapt worden. Gelukkig was er één verzamelaar die daar anders over dacht. Dit leverde een serie epische video’s op, die gepost werden op het YouTube-kanaal met de ironische naam TaxTheRich100.

Voor degenen die deze video’s niet kennen: je hebt echt wat gemist, maar we zullen even een idee geven. In deze video’s zag je bijvoorbeeld dat een Ferrari Enzo werd ingezet als rallyauto, dat twee Ferrari F50’s om elkaar heen driften en dat een Bugatti EB110 SS een burn-out deed. Kortom: epische beelden.

Nu zagen we dat er binnenkort bij RM Sotheby’s een zeer imposant autocollectie geveild wordt. En één van deze auto’s trok in het bijzonder onze aandacht: de witte Bugatti EB110 SS. Die lijkt namelijk verdacht veel op die van TaxTheRich.

Laat die nu ook net een Ferrari 288 GTO, een F50 en een Enzo hebben. Het kan dus haast niet missen of het gaat hier om de collectie van TaxTheRich. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat alle video’s van de auto’s die nu te koop staan van YouTube verwijderd zijn. Wat eeuwig zonde is.

Het voordeel is dat we nu wel een mooi inkijkje in de collectie krijgen. Die bevat ook nog diverse pareltjes die we niet op YouTube gezien hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van een oranje Jaguar XJ220 S, een homologatiespecial waar er maar vijf van gebouwd zijn? Of de vergeten voorganger van de XJ220, de XJR-15?

Voor de Ferrari-liefhebbers is er ook genoeg lekkers, onder meer in de vorm van de complete Big Five. De 288 GTO, de F40, de F50, de Enzo én de LaFerrari dus. Daarnaast is er een mooi opeenvolgend rijtje van de 550 Barchetta, de Superamerica en de 599 SA Aperta, allemaal uitgevoerd in geel.

Dat degene achter TaxTheRich van rallyrijden hield wisten we, maar dat blijkt ook uit zijn collectie. Die bevat naast hypercars ook drie rally-iconen: een Audi Sport Quattro, een Lancia 037 en een Lancia Delta S4.

Alsof de verzameling nog niet lekker genoeg was zien we ook nog een Lamborghini Countach en een Lamborghini Miura. En oh ja, ook nog een Bugatti EB110 GT en een Chiron Super Sport 300+.

Helaas zullen de nieuwe eigenaren waarschijnlijk niet zo’n held zijn als de huidige eigenaar. Het zit er dik in dat deze auto’s alsnog vertroeteld gaan worden in een verwarmde garage. We zouden willen zeggen: gelukkig hebben we de beelden nog, maar die moeten we dus als verloren beschouwen.

Of toch niet…? We hebben de video van de WRC Enzo gelukkig nog ergens op kunnen duikelen, dus geef je ogen goed de kost, voordat deze zometeen ook verwijderd wordt:

Foto’s: RM Sotheby’s