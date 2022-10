Nikola-oprichter veroordeeld vanwege fraude

Terwijl de CEO van Tesla de rijkste man ter wereld is, hangt de (ex-)CEO van Nikola tot 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Je hebt veelbelovende start-ups en je hebt start-ups die veel beloven. Het is soms lastig om te bepalen in welke categorie een start-up zit. Zelfs voor prominente investeerders. Tesla-rivaal Nikola slaagde er namelijk in om iedereen voor het lapje te houden.

Dat er mogelijk iets niet in de haak was met het bedrijf, kwam voor het eerst aan het licht in 2020. Hindenburg Research publiceerde een vernietigend rapport, waarin het bedrijf werd beschuldigd van het voorliegen van investeerders. Sommigen zetten echter wat vraagtekens bij de bron, omdat Hindenburg ook doodleuk short ging op Nikola.

Inmiddels is het zo klaar als een klontje dat de beschuldigingen aan het adres van Nikola geen valse beschuldingen waren. Voormalig Nikola-CEO Trevor Milton is afgelopen vrijdag door de Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan fraude.

Milton zou onder andere alles aan elkaar gelogen hebben over de Nikola One, een vrachtwagen op waterstof. Hij zou de schijn hebben gewerkt dat er al een rijdend prototype was, terwijl dat helemaal niet zo was.

Over de Badger, een elektrische pick-up, zou hij ook gelogen hebben. Hij claimde dat deze vanaf de grond opgebouwd was met eigen accu’s, terwijl de accu’s gewoon elders ingekocht werden. Volgens de aanklagers zou Milton over “bijna alle aspecten van het bedrijf” gelogen hebben.

De gevallen Nikola-topman heeft zijn straf nog niet te horen gekregen, maar hij kan tot 20 jaar de bak indraaien. Zijn vonnis wordt 27 januari uitgesproken. Nikola heeft vorig jaar overigens al een boete van $125 miljoen betaald aan beurswaakhond SEC. Maar daarmee was de kous voor Trevor Milton nog niet af.

Bron: Reuters