Eerste Bugatti Centodieci is een feit

Het eerste exemplaar van de Bugatti Centodieci is afgeleverd aan de klant. De auto is een eerbetoon aan de supersportwagen van het merk uit de jaren 90, de EB110.

Bugatti bouwt slechts tien exemplaren van de Centodieci en de eerste vindt nu dus zijn weg naar zijn nieuwe eigenaar. Centodieci is Italiaans voor 110, dus in de typenaam is al meteen de link met zijn illustere voorganger duidelijk.

Bugatti ging niet over 1 nacht ijs om een opvolger te bouwen voor de Bugatti EB110. Meer dan 50 duizend testkilometers op de weg en het circuit gingen er aan vooraf. De aerodynamica werd gefinetuned in de windtunnel en de auto is getest bij temperaturen van een bibberende -20 oC tot een zinderende +45 oC in Arizona.

Bugatti Bleu

De auto is niet geheel toevallig blauw. Bugatti Bleu om precies te zijn. De kleur is typisch voor Bugatti en voor de EB110 in het bijzonder. Zelfs de fabriek in Campogalliano waar die legendarische auto in de jaren 90 werd gebouwd stond bekend als de blauwe fabriek, of “Fabricca Blu”. De kenmerkende blauwe verf werd daar kennelijk ook aan de muur gesmeerd aldus het ronkende persbericht van Bugatti.

1.600 paardenkrachten

Voor de aandrijving is gekozen voor een alles behalve bescheiden 8 liter W16 motor die maar liefst 1.600 pk produceert. Van nul naar honderd doet ie in 2,4 seconden en de topsnelheid is dan 380 kilometer per uur. Het merk belooft dat het rijgedrag van de hypersportwagen ook op die snelheid nog top is.

Uitverkocht

De inspiratie voor deze tien exclusieve exemplaren is de al zeldzame EB110, maar omdat Bugatti slechts tien stuks van deze Centodieci bouwt is exclusiviteit ook voor de nieuwe gegarandeerd. De wereldwijde onthulling van de Centodieci was tijdens de Monterey Car Week in Californië in 2019, het jaar van de 110e verjaardag van Ettore Bugatti. Alle tien de exemplaren waren meteen uitverkocht.

Eerder dit jaar werd overigens nog een ultra zeldzame EB110 prototype uit 1994 geveild door RM Sotheby’s in Florida. Die auto heeft toen een recordprijs opgeleverd van 2 miljoen euro. In Parijs bracht een grijs exemplaar 1,8 miljoen euro op. Of de Bugatti Centodieci ook zo’n waardevolle investering is zal moeten blijken. Zeldzaam zal hij in ieder geval zijn. Op de openbare weg gaan we hem ook nog niet tegenkomen, althans nog niet. Er is vooralsnog nog geen typegoedkeuring verleend.