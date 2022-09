Zilveren Bugatti Centodieci past perfect bij deze EB110 Supersport

Deze nieuwste Bugatti Centodieci is perfect afgewerkt in zilver en past goed bij de EB110 Supersport.

Tien. Er zullen maar tien Bugatti Centodieci’s gemaakt worden. Het merk zal de verschillende specificaties van de op de EB110 geïnspireerde hypercar elke keer onthullen. Er is weer een nieuw exemplaar voor een klant gereed. Namelijk een zilverkleurige Bugatti Centodieci, passend bij een originele EB110 Supersport uit 1992, die zich aansloot bij het maken van deze fotoshoot. De EBB10 is natuurlijk de iconische voorloper van de Bugatti Veyron.

Bugatti Centodieci lijkt op EB110 SS

Bugatti weet wat ze in huis hebben en maken daar ook gebruik van. Daarom werd de originele EB110 Supersport ingevlogen om zij aan zij te staan met de Bugatti Centodieci. Dit levert unieke plaatjes op. De EB110 Supersport is ontworpen en geproduceerd tijdens het Romano Artioli-tijdperk van Bugatti in de jaren tachtig en negentig.

Prestaties

De prestaties verschillen nogal. Dat is logisch: er zit een kloof van dertig jaar (!) tussen de twee hypercars. De EB110 SS was uitgerust met een aangepaste versie van de quad-turbo 3,5-liter V12 die 603 pk (450 kW/612 pk) produceerde. In 1992 waren dit monsterlijke cijfers. Maar tegenwoordig is het wel anders. Nu hebben we het over de enorme quad-turbo 8,0-liter W16-motor van de moderne Bugatti-modellen, die 1.578 pk (1.177 kW/1.600 pk) produceert.

Goed, terug naar de foto’s van de zilveren Bugatti Centodieci. Dit is de derde Centodieci die we tot dusver gezien hebben. Bugatti heeft toegezegd dat alle tien de auto’s dit jaar geleverd worden. We kunnen dus nog meer kleurencombinaties verwachten. Welke zou jij kiezen?