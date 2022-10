Deze landen kun je beter mijden met je elektrische auto

Spoiler: eigenlijk alle landen, behalve Nederland.

Sommige Nederlanders zijn er heilig van overtuigd dat ze in een verschrikkelijk land wonen, maar iedereen met een klein beetje realiteitszin weet wel beter. Nederland is gewoon een supergaaf land, waar heel veel dingen beter zijn geregeld dan in buitenland.

Als je elektrisch rijdt ben je helemaal bevoorrecht in Nederland. De laadpaaldichtheid is namelijk nergens ter wereld hoger. Daar kom je al vrij snel achter als je de grens over gaat. Een deel van de Autoblog-redactie heeft dit gisteren nog aan den lijve ondervonden onderweg naar Parijs. Kijk de onderstaande video nog maar eens. Daar wordt je niet vrolijk van.

Hoeveel beter de laadinfrastuctuur in Nederland is blijkt maar weer eens uit de laatste cijfers. ACEA zocht voor alle EU-landen uit hoeveel laadpalen er per 100 kilometer staan. Je raadt het al: Nederland steekt met kop en schouders boven de rest uit. Bij ons zijn er maar liefst 64,3 laadpalen per 100 kilometer te vinden. Het enige land wat daarbij in de buurt komt is Luxemburg, met 57,9 laadpalen per 100 kilometer.

Duitsland doet het ook nog redelijk, rekening houdend met het feit dat het 8,6 keer groter is dan Nederland. Daar zijn 25,8 laadpalen te vinden per 100 kilometer, goed voor een derde positie in de ranglijst. Portugal doet ook nog leuk mee (24,9 laadpalen per 100 kilometer), maar daarna gaat het snel bergafwaarts.

Wouter’s klachten over het laden in Frankrijk (en eerder al de klachten van Michael) waren niet onterecht, want daar staan maar 3,4 palen per 100 kilometer. Het verschil met Nederland is dus gigantisch. België staat met 8,8 palen per 100 kilometer nog wel in de top 10, maar loopt ook enorm achter bij Nederland.

Landen waar je écht niet moet komen met een elektrische auto zijn Litouwen, Cyprus, Griekenland, Estland en Polen. Daar staat namelijk minder dan 1 laadpaal per 100 kilometer.

Hieronder hebben we voor de volledigheid de complete lijst voor jullie. Doe er je voordeel mee!

Nederland: 64,3 Luxemburg: 57,9 Duitsland: 25,8 Portugal: 24,9 Zweden: 12,2 Oostenrijk: 9,9 Italië: 9,2 België: 8,8 Denemarken: 7,7 Kroatië: 6 Finland: 4,8 Frankrijk: 3,4 Malta: 3,4 Slovenië: 3,3 Slowakije: 2,9 Bulgarije: 2,3 Tsjechië: 1,6 Ierland: 1,6 Spanje: 1,6 Roemenië: 1,3 Hongarije: 1,1 Letland: 0,7 Polen: 0,7 Estland: 0,6 Cyprus: 0,4 Griekenland: 0,4 Litouwen: 0,2

Bron: ACEA