Rolls-Royce verkoopt binnen tien jaar een elektrische auto - Autoblog.nl

Klanten willen nu nog geen elektrische Rolls-Royce, maar over tien jaar hebben ze misschien geen keuze meer.

Binnen enkele decennia is het een jammerlijke realiteit: het is dan niet meer mogelijk om een nieuwe auto met verbrandingsmotor te kopen, zeker niet in Europa. In sommige langen is dat zelfs in één decennium het geval. Neem het Verenigd Koninkrijk, als we de laatste geruchten moeten geloven. Het is daarom zaak dat autofabrikanten die nu alleen nog maar auto’s met een verbrandingsmotor maken – zoals Rolls-Royce – langzaamaan eens zo’n elektrische auto gaan ontwikkelen. En laat Rolls-Royce nou net dat aan het doen zijn.

Elektrische Rolls-Royce

Rolls-Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös weet namelijk tegen Automotive News Europe te melden dat de autofabrikant aan een elektrische Roller werkt. Nog dit decennium moet de eerste elektrische Rolls-Royce te koop zijn. De Britse automaker zegt dat er nu geen vraag is naar zo’n elektrische sloep. Klanten zouden daar over tien jaar echter toe gedwongen kunnen zijn, daarom werkt Rolls-Royce nu alvast aan zo’n elektrische bolide. Wat geen slecht idee lijkt te zijn.

Bijzonder veel technische details worden er niet over de EV gegeven. Wel zegt Müller-Ötvös iets interessants over het opladen. Het tillen van oplaadkabels uit de kofferbak om zo je auto te kunnen opladen, matcht volgens de fabrikant niet echt met het ultraluxe imago van Rolls-Royce. Bij de 102EX, de elektrische Phantom die Rolls negen jaar geleden nog liet zien, werd er gesproken over inductieladen. Dit is een manier om je auto draadloos op te laden, vergelijkbaar met hoe sommige telefoons draadloos opgeladen kunnen worden.

In de tussentijd is Rolls-Royce kennelijk van dit idee afgestapt. Inductieladen is inefficiënt en ‘potentieel gevaarlijk’, zo blijkt. In plaats daarvan werkt de autobouwer samen met een bedrijf dat robotarmen ontwikkelt die zelfstandig een oplaadkabel in een auto kunnen prikken. Klinkt aardig futuristisch, maar ook aardig luxe.

Tien jaar

Nu zullen er vast een aantal petrolheads zijn die dit een schande vinden. Dat Rolls-Royce überhaupt overweegt om die V12 uit het raam te gooien. Maar is een elektrische Rolls-Royce niet juist perfect? Zoals Müller-Ötvös zelf ook al zegt, een elektromotor is stil en produceert veel koppel. Precies wat je in een Rolls-Royce wil..

Daarnaast benadrukt Müller-Ötvös dat die V12 een grote rol blijft spelen binnen het bedrijf. ‘Waarschijnlijk tot aan het eind van dit decennium’ blijft Rolls-Royce met de V12 werken. Voor een plug-inhybride hoeven we ook niet te vrezen: daar wil de Duitser niet aan denken. Welke Roller het eerst als elektrisch verschijnt, is niet bekend. De auto wordt ontwikkeld op hetzelfde aluminium platform als de andere huidige Rolls-Royces.