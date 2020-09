Zoveel kosten de Opel Mokka en Mokka-e - Autoblog.nl

Op zoek naar een nieuwe (elektrische) crossover? Dan wil je vast weten hoeveel de nieuwe Opel Mokka en Mokka-e kosten.

Opel is de auto al een aantal maanden aan het teasen, maar eindelijk weten we hoeveel het nou kost: de Opel Mokka en de Opel Mokka-e. Deze crossover is tamelijk belangrijk voor Opel, het is namelijk de eerste auto met het nieuwe familiegezicht van het bedrijf. Daarnaast is het een crossover, een auto waarvan je sowieso veel stuks moet kunnen verkopen. Én de auto wordt verkocht als benzine- en dieselvariant en elektrische auto. Voor ieder wat wils, dus.

Kosten Opel Mokka

Maar we beginnen met de verbrandingsmotoren. Opel gaat de Mokka verkopen met in ieder geval twee 1,2 Turbo-benzinemotoren. Deze driecilinders kunnen 100 pk en 205 Nm leveren, of 130 pk en 230 Nm. Kopers kunnen kiezen uit een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten, of een achttrapsautomaat. De handgeschakelde 1,2 Turbo met 100 pk kost 26.299 euro. Privateleasen kan ook, voor 339 euro per maand (contract van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

Daarnaast komt er, zoals gezegd, een dieselvariant. Deze Mokka krijgt een 1,5-liter dieselmotor, die 110 pk levert. De prijs van deze Mokka, inclusief die van de 1,2 Turbo met 130 pk, maakt Opel ‘binnenkort’ bekend. Op dat moment zijn de Mokka’s ook te bestellen.

Wil je echter meer pk en de wereld redden? Dan moet je voor de Opel Mokka-e gaan. Deze krijgt namelijk een elektromotor die 136 pk produceert. Met de 50 kWh-accu kan de Mokka-e 322 WLTP-kilometers rijden. De Opel Mokka-e is te koop voor 35.399 euro, of te privateleasen voor 465 euro per maand (60 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

Standaard krijgt de Mokka LED-lampjes rondom, een elektrische parkeerrem en verkeersbordherkenning. Uiteraard zijn er ook opties te bestellen, zoals een achteruitrijcamera, automatische Park Assist, ACC met stop & go en Active Lane Positioning. De koplampen zijn daarnaast te koop als IntelliLux LED Matrix-verlichting. Een sportieve GS Line-uitvoering, massagestoelen, een grotere 10″ touchscreen (standaard 7″) en actuele verkeersinformatie zijn eveneens optioneel.

Concurrentie

Qua (elektrische) concurrenten hebben we onder meer bovenstaande DS 3 Crossback E-Tense. Deze rijdt op hetzelfde platform als de Mokka, al kan de Fransoos 2 kilometer minder ver rijden. Oh, en je moet 43.840 euro betalen, 8000 euro meer dan voor de Opel.

Een andere concurrent is de MG ZS EV. Deze is nu te koop voor 30.985 euro, 5000 euro minder dan de Opel Mokka-e. Wel heeft deze elektrische crossover een actieradius van slechts 263 kilometer, wat een aardig verschil is met de 322 kilometer van de Duitser.