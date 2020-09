MG geeft de ZS EV een grotere broer - Autoblog.nl

MG gaat haar Nederlandse productaanbod in één klap verdubbelen, door de ZS EV een grotere broer te geven.

Toen MG vorig jaar aankondigde de ZS EV naar Nederland te brengen, wisten we eigenlijk al dat het niet bij één auto zou blijven. Het Chinese moederbedrijf van MG heeft immers niet per se de ambitie om een nichespeler te zijn, van extra auto’s waren we dan ook praktisch verzekerd.

Vandaag heeft MG dan eindelijk hun tweede auto aangekondigd: de HS. Deze C-segmenter wordt de grotere broer van de MG ZS EV en moet in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt verschijnen. En voor de rest? Nou ja, de details van MG NL zijn nogal schaars. Wél weten we dat er in december een grotere introductie komt.

Gelukkig hoeven we echter niet zo lang te wachten op extra info, want MG UK heeft vandaag ook een nieuwe auto gepresenteerd: de MG HS. Volgens het Britse MG wordt ook de HS elektrisch aangedreven, met een 122 pk elektromotor die een actieradius geeft van 51 kilometer. En nee, dat is geen tikfout.

Ruim vijftig kilometer klinkt misschien vrij miserabel. Voor een elektrische auto zou dat ook vrij miserabel zijn. In tegenstelling tot de ZS EV is de grotere broer HS echter geen volledig elektrische SUV, maar een plug-inhybride. Die elektromotor wordt gekoppeld aan een 1,5 liter benzine viercilinder, die voor een totaal systeemvermogen van 258 pk moet zorgen. Daarmee haalt de MG HS binnen 6,9 seconden de nul naar 97 km/u.

De HS gebruikt een automatische versnellingsbak met tien verzetten, maar dat getal is wel enigszins misleidend. De benzinemotor is gekoppeld aan een versnellingsbak met zes verzetten, de elektromotor heeft een drive unit met vier verzetten. Met die versnellingsbak krijgt de MG HS een CO2-cijfer van 43 g/km. De accu is overigens binnen drie uur volledig op te laden met een Type 2-snellader. De MG HS PHEV kost in het Verenigd Koninkrijk omgerekend 32.611 euro.