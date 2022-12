Audi’s worden de helft goedkoper. Maar niet voor de klant

Typisch gevalletje ‘dode mus’. Audi’s worden namelijk de helft goedkoper. Alleen gaat de klant daar niks van merken…

Audi’s zijn duur, er kan best wat van die prijs af. Veel mensen zullen dat wel zo denken, want hoe je het wendt of keert, Audi’s zijn gewoon niet goedkoop. En hier in Nederland al helemaal niet, maar daar kan het Duitse merk zelf niks aan doen. Da’s de schuld van het Ministerie van tante Sigrid.

Dus hoe fijn zou het zijn als er een persbericht op de digitale deurmat valt waarin staat dat Audi’s goedkoper gaan worden, En niet een beetje, maar gewoon 50% minder duur. Nou, da’s precies wat er gebeurde op Autoblog HQ vanmiddag. Een ronkend persbericht, met precies DIE mededeling

Audi’s worden de helft goedkoper

Alleen is het jammer dat we daar als klant precies helemaal niks van gaan merken. Nieuwe Audi’s worden namelijk alleen maar de helft goedkoper om in elkaar te zetten. Over de verkoopprijs wordt met geen woord gerept. Lees zelf maar wat de directeur van Audi er zelf over zegt in het persbericht.

“In 2033 wil Audi de huidige productiekosten gehalveerd hebben. Om dit te realiseren, vereenvoudigt Audi zijn modellen op punten die de klant niet zullen opvallen. Aldus een directielid van Audi

Er worden dus zaken eenvoudiger gemaakt aan de auto, waar wij als klant niks van merken. Zo kan Audi haar modellen uiteindelijk dus voor de helft van de prijs in elkaar schroeven, maar rekent dit niet door aan de klanten. Wedden dat dit wel was gedaan als het andersom was geweest?

Goedkope Audi’s komen uit China

De goedkopere Audi’s worden vanzelfsprekend niet in Europa gefabriceerd. Die komen uit China. Audi is bezig om daar een nieuwe fabriek te bouwen. Daar worden over een poosje de modellen gebouwd die op het op het nieuwe PPE-platform (Premium Platform Electric) staan. En daarvan gaan de productiekosten dus naar beneden.

Vanzelfsprekend is dit niet het enige dat Audi de wereld instuurt, (LEES HIER DE REST) maar dit viel wel het meest op. We zijn benieuwd of Audi een beetje heeft nagedacht dat zo’n klein zinnetje in een persbericht op deze manier geïnterpreteerd kan worden.

Maar blijkbaar niet, anders hadden ze het wel anders geformuleerd…