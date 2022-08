Trajectcontrole A12: zoveel boetes levert het al op!

De trajectcontrole op de A12 is voor herhaling vatbaar! Aldus het Nationale Incassobureau.

Snelheidsovertredingen zijn bijna nooit leuk. Maar ja, controles zijn wel beter voor het milieu én de veiligheid. En wie kan daar nu op tegen zijn? Precies! In veel gevallen zijn de meeste flitspalen en trajectcontroles geplaatst op redelijk logische locaties.

Maar die zijn niet altijd effectief: want iedereen remt dan standaard al voor die palen of past de snelheid aan voor de trajectcontrole. Het zijn juist de wat minder voor de hand liggende tijdelijke locaties die geld in het laatje brengen. Ook op de redactie doen we geregeld een donatie. Helaas telkens terwijl ondergetekende achter het stuur zit. Dat is dan wel minder.

Trajectcontrole A12

We verwachten nog een brief voor een specifiek stukje A12. Zoals bekend zijn ze in Utrecht bezig met de Galecopperbrug. Rond dat gebied is er een trajectcontrole met een ‘uniek’ karakter. Deze is er namelijk specifiek om de wegwerkers te beschermen in plaats van ordinair geld binnen te harken bij nietsvermoedende toeristen en gelegenheidsforenzen.

Normaal gesproken brengt het Openbaar Ministerie de cijfers om de vier maanden naar buiten, maar nu al na een maand, speciaal op aanvraag van het Algemeen Dagblad.

Aantal boetes

De afgelopen maand zijn er 5.264 snelheidsovertredingen geconstateerd, zo’n 170 per dag. Dat lijkt heel erg mee te vallen, maar stiekem is het best hoog. Ten eerste komt het door het moment dat men begon met meten: twee weken later dan gepland. Het was de bedoeling dat de trajectcontrole vanaf 20 juni actief zou zijn, maar dat duurde eventjes vanwege een tekort aan waarschuwingsborden. Wel zo eerlijk.

Wat ook het beeld vertekent, is dat het in de zomervakantie minder druk is. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze nu de Galecopperbrug aan het fixen zijn. De grootste meevaller (of tegenvaller het is maar aan welke kant je staat) is dat men alleen de snelheid op de parallelbaan monitort, op de hoofdrijbaan is dit niet mogelijk

Via: AD.

Fotocredit: Google Maps Streetview

