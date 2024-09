Blijf weg uit Den Haag! Ik herhaal: blijf weg uit Den Haag!

De klimaatterroristen van Extiction Rebellion kondigen niet zomaar een blokkade van de A12 aan, maar de moeder der blokkades!

We hebben jullie al eerder gewaarschuwd voor de acties deze week van de klimaatdrammers van Extinction Rebellion, en alvast een aantal “blijf weg uit…” artikelen aangekondigd, en hier is er dan één hoor. Want wat de klimaatsoldaten betreft kan het nog wel graadje warmer erger!

Deze week marcheren de klimaatlovers van Arnhem naar Den Haag en hebben aangekondigd om daar aanstaande zaterdag de feestweek gezamenlijk af te sluiten met een blokkade van de A12.

Politiestaking

Tot zover niks nieuws onder de zon zou je zeggen? Nou er is tegelijkertijd ook een politiestaking aan de gang. Tijdens de gezellige wandelweek zal de politie de veiligheid wel waarborgen van de actievoerders en de weggebruikers, maar een einde aan de actie gaan ze echt niet maken. Ook niet als de burgemeesters daartoe oproepen.

Bij de finalefuif op de A12 in Den Haag gaat de politie zelfs niet eens aanwezig zijn, die zitten dan op hun eigen bijeenkomst over hun vroegpensioen te filosoferen. Op zich hun goed recht uiteraard.

Misbruik van de situatie

De klimaatdeugers zien echter hun kans schoon. Volgens hen laat het besluit van de politie om juist de A12 blokkade ongemoeid zien dat de popo zelf ook beseft dat de gebruikelijke grootscheepse politie-inzet disproportioneel en overbodig is. Aldus XR tegenover de krant van wakker Nederland.

Dus wat hebben de klimaataanhangers bedacht? Deze kans komt natuurlijk maar één keer voorbij, dus deze blokkade moet de moeder aller blokkades worden. XR roept op om je tent en slaapzak mee te nemen en niet een uurtje de weg te blokkeren, maar in de tunnelbak te gaan kamperen.

Meest verstorend ooit

De actiegroep heeft de A12 al tientallen keren eerder geblokkeerd en de sympathie van het publiek lijkt wat af te nemen. Dus moet de blokkade van de A12 groter en erger worden dan ooit om nog impact te maken.

De ernst van de klimaat- en ecologische crisis rechtvaardigt de extra overlast. Klimaatevangelisten kunnen prima prioriteiten bepalen voor de rest van het land

Leger inzetten

Geen politie die een wapenstok of kopje koffie in gaan zetten om de bezorgde klimaatburgers van de snelweg af te praten. De burgemeester kan op zijn kop gaan staan, de politie is even druk met eigen zaken.

De Haagse politiek roert zich inmiddels ook. Zo laat het VVD raadslid Lotte van Basten Batenburg alvast via twitter X weten dat er wat de VVD-fractie betreft gewoon moet worden ingegrepen als de klimaatwokers de snelweg blokkeren.

Als de politie niet kan of wil ingrijpen moet het leger maar worden ingezet. Aldus de VVD fractie, die daar overigens niet over gaat.

Blokkade A12 Extinction Rebellion

De klimaatstakers willen dus het grootste statement tot nu toe maken, die unieke kans is er nu. Overigens laten ze daarbij wel weten dat de demonstranten recht hebben op bescherming. Dus ze maken misbruik van de situatie (geen politie) door de actie uit te breiden, maar eisen wel beschermd te worden tegen de mensen die het wellicht niet met ze eens zijn (wel politie?)

Wij maken ons alvast op voor een heet weekeinde in de Hofstad.