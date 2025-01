Extinction Rebellion heeft het nu gemunt op de Duitse Autobahn

”Als er geen snelheidslimiet wordt ingevoerd, doen we het zelf wel!”

We hadden al even niets meer van ze gehoord, maar ze bestaan nog wel: de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Na tal van blokkades op de Nederlandse wegen slaan de boomknuffelaars ook toe op de Duitse snelweg. De leden van Extinction Rebellion doen dit eens niet door zichzelf vast te plakken of anderszins de weg te blokkeren, maar door Autobahn-borden die aangeven dat je zo hard mag rijden als je wilt, weg te halen.

Het gebeurde op oudjaarsavond op de ring rond Berlijn. Het zou gaan om de noordelijke, oostelijke en zuidelijke Berliner Ring en op de snelwegen 12 en 13 in Brandenburg. Naast het weghalen van een aantal Autobahn-borden heeft Extinction Rebellion ook wat borden doorgestreept met lint. Volgens ER zijn er 25 borden besmeurd of weggehaald.

Wat gaat de politie doen?

De Duitse Polizei weet zelf ook nog niet wat de consequenties gaan zijn. Een woordvoerder van de agenten zegt dat het onderzoek nog in volle gang is. Er wordt gekeken of hier sprake is van diefstal. Ik kan me niet voorstellen dat het onderzoek heel lang gaat duren. Ja, er moet bewijs en er moeten verdachten komen en worden verhoord, maar wanneer de milieuorganisatie zelf in geuren en kleuren vertelt over wat de activisten hebben gedaan, heb je als onderzoeker een sterke hint.

Autobahn onder gevaar

Ondanks de korte afwezigheid van Extinction Rebellion komt de actie niet geheel uit de lucht vallen. De Duitse organisatie DUH (Deutschen Umwelthilfe, Duitse Milieuhulp) voert campagne om de stukken Autobahn waar geen snelheidslimiet geldt, wel te voorzien van een maximumsnelheid. Volgens DUH is er een onderzoek dat bewijst dat een snelheidslimiet goed is voor het klimaat. Dit juicht Extinction Rebellion uiteraard toe.

Een woordvoerder van de milieugroepering zegt nog: ”“Als de overheid er ondanks de klimaatcrisis nog steeds niet in slaagt om zoiets simpels als de snelheidslimiet in te voeren, dan doen we het gewoon zelf.” Succes daarmee. Hoe lang zou het duren voordat er wordt gedemonstreerd tegen de 130-wegen in Nederland?

Foto: Audi RS5 op de Autobahn gespot door @Diederik888

Bron: Welt