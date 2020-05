A12 dicht vanwege dodelijk ongeval met spookrijder

Een spookrijder zorgde vanochtend voor een fataal ongeluk op de A12 richting Arnhem.

Een aantal mensen zijn uitermate vervelend aan hun vrijdagochtend begonnen. Automobilisten op de A12 werden namelijk in alle vroegte opgeschrikt door een spookrijder. Dit resulteerde helaas in een frontale botsing met dodelijke gevolgen. Het ongeluk gebeurde om kwart voor vijf op ter hoogte van Maarsbergen.

Een van de inzittende van de aangereden auto is helaas overleden. De andere inzittende is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder zelf is aangehouden en ook naar het ziekenhuis gebracht.

De A12 is al de hele ochtend afgesloten tussen Maarsbergen en Venendaal-West. In verband met politieonderzoek duurt dit vermoedelijk nog tot 10.00. In tegengestelde richting is de linkerrijstrook dicht. Het verkeer richting Arnhem wordt geadviseerd om te rijden via de A27, A28, A1 en A30.