Rijbewijzen nu nog langer geldig

En ook in buitenland, wel zo handig.

Als je rijbewijs verlopen is wil je die natuurlijk zo snel mogelijk verlengen. In deze coronatijden is dat alleen een beetje lastig. Daar hoef je niet eens een bejaarde voor te zijn. Daarom werd vorige maand aangekondigd dat de rijbewijzen verlengt zouden worden tot 1 juni. Zover is het al bijna, maar er is goed nieuws: de rijbewijzen worden nu nog verder verlengt.

Dit keer is het Europees beleid. De Europese Commissie heeft namelijk besloten dat alle EU-rijbewijzen zeven maanden langer geldig zijn. Dat liet minister Cora van Nieuwenhuijzen gisteren weten in een brief aan de Tweede Kamer. Je blijft nu gewoon verzekerd als je rijbewijs verlopen is en je riskeert geen boete.

Omdat het nu op Europees niveau geregeld is kun je dus ook met een gerust hart de grens over. In het buitenland hebben ze er namelijk een broertje dood aan dat je rijbewijs in Nederland verlengt is.

De Nederlandse verlenging was niet geldig niet voor rijbewijzen die vanwege een medische aandoening minder lang geldig zijn. Vanuit Europa is er nu geregeld dat dit met de nieuwe verlening wel zo is. Van Nieuwenhuizen roept echter wel op “goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.”

Voor de ouderen en zieken onder ons is dit in het bijzonder goed nieuws. Vanwege de puinhoop bij het CBR moesten ze namelijk eindeloos wachten op een medische keuring. Weliswaar was daar al een coulanceregeling voor, maar die gold niet in buitenland. Dat was knap lastig voor reislustige ouderen of ouderen die in grensgebieden wonen.

Het verlengen van de geldigheid is dus goed nieuws voor iedereen die met een (bijna) verlopen rijbewijs zit. Het is alleen wel te hopen dat er geen mensen zich in het verkeer begeven die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn. Die medische keuring is er natuurlijk niet voor niets en taferelen zoals vanmorgen op de A12 zien we niet graag.

Foto: Agent inspecteert een dikke BMW, gespot door thristheking