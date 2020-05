De nieuwe Acura TLX is een smakelijke sportsedan

Kijk maar goed naar de foto’s, want je gaat hem waarschijnlijk nooit in het echt zien.

In augustus vorig jaar werden we (of beter gezegd: de Amerikanen) door Acura lekker gemaakt met een concept van een smakelijke sportsedan. Het goede nieuws is: met de productieversie is weinig afgeweken van het concept. Het resultaat is daarom een erg strak gelijnde auto.

De gemiddelde Nederlander is waarschijnlijk niet zo thuis in het gamma van Acura. Dat ze allemaal lettercombinaties gebruiken helpt ook niet mee. Daarom even een korte toelichting. Dit wordt de tweede generatie TLX. Qua formaat moet je denken aan een middenklasser die groter is dan de Honda Accord, maar kleiner dan de Legend. De TLX is gepositioneerd onder de Acura RLX. Dat laatste model krijgt alleen geen vervolg. Daarmee wordt de nieuwe TLX dus het nieuwe vlaggenschip van Acura.

Acura focust met deze auto op sportiviteit. Dit is om te beginnen terug te zien in het design. Met de scherpe hoeken oogt de nieuwe Acura TLX lekker agressief. Waar Lexus dan weer net iets te ver gaat met hoekjes en vouwtjes, houdt Acura het nog binnen de perken.

De sportiviteit blijft niet beperkt tot het uiterlijk. Ook de double wishbone-ophanging voor en de 50% hogere stijfheid ten opzichte van de vorige TLX getuigen hiervan. Uiteraard hoort daar ook een potente motor bij. De Type S-versie krijgt een splinternieuwe 3.0 V6 met turbo.

De TLX markeert een comeback van het Type S-label. Naast deze variant wordt de TLX ook leverbaar als 2.0 Turbo. Deze tammere versie krijgt 276 pk en 380 Nm koppel. Voor deze versie geldt dat FWD standaard is en AWD optioneel. De Type S heeft altijd AWD. Uiteraard zijn jullie benieuwd hoeveel power de Type S dan krijgt, maar dat vermeldt Acura helaas nog niet. Beide varianten hebben een 10-traps automaat.

Qua uiterlijk is de Type S onder meer te herkennen aan de vier uitlaten, de grille met diamantpatroon, de splitter en de diffuser. Optioneel is de auto ook met Y-spaak velgen te krijgen die geïnspireerd zijn op de NSX. De reguliere TLX oogt echter ook al behoorlijk sportief. Deze heeft bijvoorbeeld ook een spoilertje, hoewel die iets kleiner is dan die van de Type S.

De nieuwe Acura TLX zal op Amerikaanse bodem in elkaar gezet worden, in de fabriek in Marysville. Hier werd ook de nieuwe NSX gebouwd. De TLX zal in de herfst op de markt verschijnen. De Type S zal volgen in het voorjaar van 2021.