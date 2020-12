A27 verbreding loopt vertraging op? - Autoblog.nl

Er is een discussie gaande over de verbreding van de A27. Voor- en tegenstanders staan recht tegen over elkaar.

Wanneer er een grote beslissing wordt genomen heb je altijd voor en tegenstanders. Of dat nu over nieuwe woonwijk, een standbeeld of in dit geval een nieuw lap asfalt gaat. Vaak mogen de tegenstanders hun woordje doen en vervolgens gaan de plannen gewoon door. In dit geval ligt de zaak net even wat anders. Er is namelijk onenigheid binnen het kabinet over de verbreding van de A27.

Afgelopen zondag gingen duizenden mensen de straat op in Utrecht om te protesteren tegen de verbreding van de snelweg. Een nieuw dieptepunt voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werd gister echter bereikt. De VVD-minister heeft het aan de stok gekregen met kamerlid Rutger Schonis (D66). Hij is van mening dat de plannen uitgesteld dienen te worden. Het CDA is nu van mening dat D66 zich niet aan de afspraken houdt.

Het plan

Het is de bedoeling dat op de A27 bij de ring van Utrecht nieuwe rijstroken worden aangelegd. De verbreding gaat over een traject van 20 kilometer. Tijdens spitstijden is dit gedeelte een typisch knelpunt voor verkeer dat van en uit Utrecht komt. Nu valt dat wel mee door de corona maatregelen, maar dat kan in 2021 weer op het niveau van 2019 zijn. Bovendien verwacht men meer verkeer de komende jaren, met nog meer files tot gevolg als er niet ingegrepen wordt.

Meer duidelijkheid

D66 wil eerst alles op tafel hebben voordat er groen licht wordt gegeven. De partij krijgt steun van GroenLinks. Logisch, want laatstgenoemde partij is sowieso tegen de plannen. D66 is kritisch omdat de kosten voor de verbreding van de A27 flink hoger uitvallen dan begroot. Ook zijn er vraagtekens of de stikstofuitstoot gecompenseerd kan worden.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De situatie is in elk geval opmerkelijk omdat VVD, CDA en D66 immers coalitiepartners zijn. Bovendien was deze verbreding opgenomen in het regeerakkoord, waar ook D66 een handtekening onder heeft gezet. Over dit laatste verdedigt Schonis zich door te stellen dat toen niet bekend was dat het project een kwart miljard euro duurder zou uitvallen. Het kan er misschien wel toe leiden dat de A27 verbreding vertraging oploopt. (via AD)

Foto: Aston Martin DBS op de A27 via @mrdj op Autojunk