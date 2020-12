Nederlands model krijgt DM's van F1-coureur - Autoblog.nl

Je staat er mooi op als je naam Lando Norris is. Blijkbaar is de jongeman online lekker actief.

Het is nooit leuk als dat mooie meisje uit de klas opeens uit de school klapt over iets dat je naar haar hebt verzonden. Met rode oortjes loop je het klaslokaal binnen en voor je het weet heeft de hele school het erover. Hetzelfde overkomt Formule 1-coureur Lando Norris nu. Alleen is het geen school, maar de hele wereld die het weet.

In één of andere podcast van Grand Prix Radio heeft model en presentatrice Sylvana IJsselmuiden een interessant verhaal naar buiten gebracht over een momentje die ze beleefde met F1-coureur Lando Norris. De Nederlandse dame dolt regelmatig op sociale media met haar volgers en sommigen lijken dat niet altijd door te hebben. In dit geval had ze, waarschijnlijk met enige verbazing, Norris te pakken.

De McLaren-rijder belandde in de DM van IJsselmuiden op Instagram en ze raakte aan de praat. Het model zat de jongen een beetje te plagen en uit te lokken. Norris reageerde daar op en dat deelde Sylvana met de wereld.

En nu weet de hele wereld wat Norris in zijn vrije tijd op Instagram aan het doen is. De boef. Wellicht dat een stiekeme journalist dit weekend een balletje opgooit bij de McLaren-coureur. Het is in elk geval de laatste mogelijkheid, want aankomend weekend is de laatste Grand Prix van dit seizoen.