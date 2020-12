Mercedes stopt AMG in lelijke kersttrui - Autoblog.nl

Duitsers en humor. Soms kun je er best om lachen, bijvoorbeeld deze Mercedes modellen als rijdende kersttrui. Het ziet er best grappig uit!

Nog een paar weken en dan is het weer kerst. Dan komt ook weer het onvermijdelijke moment om die lelijke kersttrui af te stoffen. Je kunt het dit jaar ook anders aanpakken zoals Mercedes heeft gedaan. De Duitse autofabrikant heeft geen persoon, maar een AMG en een regulier model in een kersttrui gehesen. Het gaat hier om de G-klasse en de AMG GT.

Toegegeven, de creaties zijn zo lelijk dat het gewoon goed gedaan is. Mercedes heeft nog echt nagedacht ook over de uitvoering van de kersttrui. Zo komt op de wrap op de AMG GT telkens een mini-AMG GT voor, naast andere vrolijke versieringen. De Mercedes-Benz G-klasse heeft juist een wat meer groenig thema en heel eerlijk gezegd, het staat de offroader niet verkeerd!

Het is in elk geval een COVID-vriendelijke manier om de kerst door te brengen. Gewoon je auto langs de wrapper brengen, een kerstrui aanmeten en rond rijden met vrolijke kerstmuziek uit de speakers. Je zal ongetwijfeld duimpjes omhoog krijgen. Mercedes zelf zegt dat deze G-klasse en de AMG GT in kersttrui uitdossing slechts voorproefjes zijn. De komende weken komen er nog meer kersttrui auto’s uit de koker van Mercedes.