A4 Ultrasport wordt de laatste* handgeschakelde Audi

*In de Verenigde Staten.

Het is hier grotendeels onder de radar gevlogen, maar in de Verenigde Staten hebben puristen enkele weken geleden slecht nieuws moeten incasseren. Halverwege augustus kwam aan het licht dat de laatst overgebleven Audi’s met een handgeschakelde versnellingsbak, de A4 en A5 (rijtest), aan het eind van dit jaar de deur worden gewezen. Om de fanaten niet helemaal in de kou te laten staan, komt Audi met een uitzwaaimodel.

Het betreft de A4 Ultrasport, een gelimiteerde versie van de A4 in een exclusieve, nostaligsche trim. De auto is niet alleen de laatste Amerikaanse Audi met een handbak, het is tevens een knipoog naar de originele A4 Ultrasport van de B6-generatie. Deze auto was onderhuids technisch verwant aan de gemiddelde A4, maar leek van buiten als twee druppels water op de S4.

Hetzelfde is het geval met de nieuwe A4 Ultrasport. De auto krijgt standaard allerlei fijne opties, dankzij de aanwezigheid van het Premium Plus-pakket. Naast parkeersensoren, een 3D-audiosysteem van Bang & Olufsen en LED-lampen, krijgt de Ultrasport verschillende Audi Sport- en RS-onderdelen. Daarbij is er bepaald geen tekort aan koolstofvezel stukken. Er worden in totaal niet meer dan 40 exemplaren verkocht, zo weet Audi Club North America te melden.

Het verdwijnen van de handgeschakelde transmissie is niet zozeer een verrassing. Audi is op internationaal niveau al jaren bezig de handbak uit het gamma te halen. De relatief grote groep liefhebbers in de Verenigde Staten, die nota bene van Audi de kans hebben gekregen zichzelf te bewijzen door de handgeschakelde auto’s te kopen, hebben de vereiste autoverkoop niet weten te bereiken. De president van Audi Amerika, Scott Keogh, liet leden van de Audi Club eerder weten de handbak door te zetten als de verkoop tussen de 10 en 12 procent kwam. Tijdens een recente toespraak liet Keogh echter weten dat de verkoopcijfers van handgeschakelde A4- en A5-modellen niet boven de 2 à 3 procent uitkwamen. Einde verhaal, dus.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de handgeschakelde versnellingsbak bijtijds ook zal verdwijnen bij de Europese modellen. Voorlopig is dit nog niet het geval.