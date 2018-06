Audi A4 krijgt opfrisbeurt

Een kleine makeover om de boel weer fris aan te laten voelen.

Je zou het misschien niet zeggen, maar de huidige generatie Audi A4 gaat bijna drie jaar mee. Zo vlak voor z’n derde verjaardag komt Audi met een modeljaar update. De 2019 Audi A4 is op een paar punten aangepakt.

Design is een dingetje bij de laatste Audi’s. Kijk maar naar de huidige A6, A7 en A8. De A4 had nog een redelijk clean ontwerp, echter bij deze update kiest Audi voor een wat drukker design. De nieuwe voorbumper oogt sportiever en leunt wat meer tegen een S- of RS-look aan zonder meteen te overdrijven.

Over de achterkant ben ik iets minder enthousiast. Met nieuwe bumper heeft Audi ook voor een nieuw ontwerp van de uitlaten gekozen. In plaats van een ronde vorm, krijgt de A4 trapezium schoorstenen. Ook nieuw is de ietwat gewijzigde dakspoilert.

Het interieur is grotendeels gelijk gebleven. Zo strak zoals de nieuwe A6, A7 en A8 ga je het nog niet krijgen in deze A4. Audi komt pas met dit nieuwe ontwerp naar de volgende generatie A4. De verkoop van de vernieuwde A4 Sedan en A4 Avant gaan in het derde kwartaal van start. Prijzen zijn nog niet bekend.

Het is woensdagochtend, je moet nog écht wakker worden en we voelen je. We hebben daarom het oude en het nieuwe model onder elkaar geplaatst. Boven is het uitgaande model, daaronder de nieuwe A4.