Poetin’s limousine nu ook beschikbaar voor proletariaat

De neppe Rolls-Royce uit Rusland is hier!

Het spreekt voor zich dat de Moscow International Auto Show (MIAS) grotendeels in het teken staat van Russische producten. Naast de mogelijk toekomstige Lada Niva, krijgen we een nog spectaculairdere auto voorgeschoteld. Het Russiche Aurus heeft vandaag namelijk de doeken getrokken van de productieversie van de limousine van Vladimir Poetin.

De Russische presidentiële limousine is vandaag officieel onthuld voor het publiek. Althans, de aanwezige media heeft een aantal platen mogen schieten van de bolide en reeks details te horen gekregen. Afgezien daarvan lijkt het alsof we ons nog bevinden in de jaren ’80, de periode voordat Gorbatsjov de wereld kennis liet maken met glasnost. Een officieel persbericht met voldoende foto’s hebben we voorlopig namelijk nog niet in handen.

Gelukkig is er dankzij de hive mind van het internet alsnog het een en ander boven komen drijven, zoals een klein aantal persplaten en een spec sheet.

Hoewel in Russisch geschreven, kunnen we hier een aantal specificaties uithalen die vervolgens door de internationale media worden bevestigd. Allereerst de aandrijflijn. In tegenstelling tot claims in eerdere berichten, blijkt de Aurus Senat niet direct voorzien te zijn van een V12. In plaats daarvan wordt hij bij aankondiging aangedreven door een 598 pk sterke 4,4-liter twin-turbo hybride V8. Ergens logisch, daar de krachtbron naar verluidt met behulp van Porsche tot stand is gekomen. Schakelen gebeurt middels een negentraps automaat.

Het instapmodel is 5,63 meter lang, de Limousine is met zijn 6,63 meter exact één meter langer. Het verschil in gewicht is aanzienlijk. De kortere sedan weegt een forse 2.740 kg, de Limousine breekt met zijn 6.205 kg ongetwijfeld de weegschaal. We vermoeden dat de Limousine, net als de presidentiële bolide, voorzien is van de nodige ‘versteviging’.

Terwijl de buitenzijde je er haast van weet te overtuigen dat je naar een aangepaste Rolls-Royce aan het kijken bent, lukt het de binnenkant nagenoeg hetzelfde te bereiken. Volgens Aurus is de ruime binnenkant uitgerust met neerklapbare tafels, een koelkast, allerlei fijne materialen (leer, hoogwaardig metaal) en twee kristallen drinkglazen van het automerk.

Momenteel heeft Aurus nog niet bekendgemaakt hoeveel de Senat precies moet gaan kosten. Wel weten we dat de auto begin volgend jaar in de (Russische) prijslijsten verschijnt. Men spreekt momenteel over ongeveer 10 miljoen roebel voor het goedkoopste exemplaar. Dit is omgerekend 125.000 euro. De modellen daarboven zullen ongetwijfeld duurder zijn, zeker aangezien er nog een hoop varianten aankomen. Naast de nog aan te kondigen V12-configuratie, mogen we naar verluidt nog een cabrio en een SUV-achtig model verwachten. Binnen enkele jaren wil Aurus er jaarlijks ongeveer 5.000 modellen uitpompen.