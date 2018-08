Dit wordt de opvolger van de Lada Niva

In zekere zin, tenminste.

Schreven we eerder deze week nog over een gruwelijk krakkemikkige Niva, krijgen we enkele dagen later ineens zijn mogelijke opvolger op het bord gemikt. Lada introduceert op de Moscow International Auto Show (MIAS) de 4X4 Vision Concept, waarmee de Russische autofabrikant wil aantonen hoe de toekomst van het merk er waarschijnlijk uit komt te zien.

Dit is ook direct het enige doel van de auto, die praktische dezelfde naam draagt als de hedendaagse Niva. Waar sommige conceptauto’s nog wel eens voorzien zijn van een veelbelovende krachtbron, dient dit studiemodel geen ander doel dan een blik te werpen op de designtaal van de toekomst.

Hoewel het absoluut niet zeker is dat Lada daadwerkelijk zal kiezen voor een dergelijk ontwerp, zit het er dik in dat het ietwat alledaagse, onopvallende uiterlijk van de auto’s van de Russische automaker op de schop gaat. Dit heeft te maken met het feit dat Lada tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de Groupe Renault. Het Franse concern heeft als voornaamste doel de marktpositie van Lada te verstevigen. Renault wil dit doel verwezenlijken door verschillende nieuwe modellen te onthullen met een aansprekend design.

Het moge duidelijk zijn dat de 4X4 Vision Concept onderdeel is van dit plan. De mogelijke opvolger van de 4X4 (Niva) heeft een scherp, ietwat futuristisch uiterlijk met imponerende velgen. In het ontwerp herkennen we de X-stijl verschillende malen terug. Dit is een verwijzing naar de X-Ray SUV, een ander model dat Lada vandaag eveneens onthulde. Deze auto is overigens wel klaar voor de productie.