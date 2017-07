Dit kan Audi’s antwoord zijn op de Mercedes S-klasse Coupé

Een luxe coupé uit Ingolstadt. Dat hebben we eerder gezien.

Mercedes heeft momenteel weinig last van concurrentie met de S-klasse Coupé. Audi biedt simpelweg geen coupe in dit segment en de BMW 6-serie is qua interieur niet zo luxe als een 7-serie. Op de achtergrond werkt BMW aan een antwoord in de vorm van de nieuwe 8-serie, maar bij Audi is het nog stil.

Fotosoeper X-Tomi Design geeft het merk vast een voorzetje met deze A8 Coupé. Het ziet er nog niet eens zo heel gek uit. Het plan om met een A8 Coupé te komen speelde ook ooit bij Audi door het hoofd. In 1997 presenteerde het merk in Frankfurt een A8 Coupé. Deze auto was in samenwerking met IVM Automotive gemaakt. Het bleef toen bij één exemplaar. Met de komst van de nieuwe A8 een mooie gelegenheid om die handschoen wellicht weer op te pakken.

Wat mij opvalt is dat ik diverse designelementen van de Audi Prologue Concept (plaatje hieronder) terugzie in deze coupé. Helaas schopte dat mooie ontwerp het nooit tot een productiestadium. Het is echter nooit te laat voor een tweede kans..