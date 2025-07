Zo lokt Audi Nederlandse benzinerijders naar snellaadstations

Normaal heb je er niets te zoeken, nu wel.

Nog altijd verknocht aan je oude peutslurper en niet van plan om ooit elektrisch te rijden? Beoordeel het boek eens niet op zijn kaft en ga eens rijden met een EV of plug-in hybride. Om jouw experiment te vergemakkelijken heeft Audi iets leuks bedacht.

Oké, eigenlijk is Audi Charge & Drive bedoeld om de laadpauze te voorzien van entertainment. Blijkbaar zijn een boel spelletjes in het interieur niet vermakelijk genoeg. De Audi ”wachtverzachter” houdt in dat je kunt proefrijden met verschillende nieuwe modellen terwijl de batterij van jouw EV wordt bijgevuld. Ik ga ervan uit dat je als benzinerijder ook mag aansluiten om eens van een EV te snoepen.

Proefrijden met nieuwe Audi’s

Audi brengt verschillende nieuwe EV’s en plug-in hybrides naar Fastned-snellaadstations om te testen. Je kunt vrijblijvend een kwartiertje rijden in een Audi A6 Avant e-tron, A6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, RS e-tron GT of A5 e-hybrid quattro terwijl je wacht op een volle batterij. Oké Audi, je hebt gelijk: het is inderdaad leuker om een RS e-tron GT aan de tand te voelen dan een koffietje halen.

Afgelopen week hield Audi de Charge & Drive-evenementen. Vandaag is de laatste dag, waardoor we inderdaad een beetje laat zijn met dit artikel. Maar wees niet getreurd: later dit jaar komt Charge & Drive terug. Wie vandaag nog wil proefrijden in een nieuwe Audi moet naar de Fastned-locatie Den Ruygen Hoek-West, aan de A4 van Amsterdam naar Den Haag ter hoogte van Hoofddorp gaan.

Zit er geen Audi tussen waar jij weleens in wilt rijden? Bij de Charge & Drive later dit jaar brengt Audi enkel hybride modellen mee. Dat zijn onder andere de A5 e-hybrid quattro, Q5 e-hybrid quattro, A6 e-hybrid quattro en de Q3 e-hybrid. Die laatste is hier nu nog niet eens in de verkoop. Kun je er meteen achter komen of die nieuwe stengel voor de richtingaanwijzer wat voor je is. De locaties voor de tweede Audi Charge & Drive worden later bekendgemaakt.