Frankrijk pakt je rijbewijs af als je met je mobiel achter het stuur zit

Even kijken wat er binnenkomt, daarna kijken hoe je thuiskomt
Wie van plan is lekker met de auto door Frankrijk te rijden, kan beter niet bezig zijn met andere dingen dan sturen. Vooral in Pas-de-Calais nemen ze het nogal serieus. Daar heeft de overheid besloten dat appen achter het stuur geen boeteprobleem meer is, maar een rijbewijsprobleem. Ben jij aan het appen tijdens het rijden? Dan mag je gaan lopen. Merde!
De maat is vol
In Frankrijk is bellen of appen tijdens het rijden al jaren verboden en dat wordt normaal gesproken afgedaan met een boete en wat strafpunten. Maar volgens de lokale autoriteiten werkte dat vooral op papier. In de praktijk bleef men vrolijk scrollen, terwijl het aantal dodelijke ongelukken opliep. En dus werd er ingegrepen. Hard.
Wie tijdens het rijden met een telefoon in de hand wordt gezien, kan direct zijn rijbewijs kwijt zijn. Geen gesprek, geen uitleg, geen “ik keek alleen wie er belde”. De boodschap is simpel: rijden doe je met aandacht, niet met je duim.
Geen discussie langs de weg
Volgens de prefectuur is de redenering kinderlijk eenvoudig. Gaat je telefoon terwijl je rijdt, dan stop je. Dat doen mensen niet, dus wordt de straf zwaarder. Niet om te pesten, maar om af te schrikken. Of dat werkt, zal moeten blijken, maar vrijblijvend is het in ieder geval niet meer.
Het departement staat daarin niet alleen. Andere Franse regio’s experimenteerden al met vergelijkbare maatregelen en Pas-de-Calais sluit zich nu aan bij dat rijtje. Dat maakt het voor buitenlandse automobilisten extra opletten, want wat gisteren nog een boete was, is nu een wandeling.
En bij ons dan
In Nederland zijn we streng, maar wel iets minder drastisch. Een telefoon vasthouden kost je munten, maar geen rijbewijs. Bovendien kennen we uitzonderingen waar de Fransen misschien wel jaloers op zijn. Telefoon in een houder mag, even vasthouden bij stilstand ook. Zolang je maar niet rijdt terwijl je dat doet.
Reacties
b00st zegt
In BE ook trouwens, onmiddellijke intrekking van 14 dagen.
potver7 zegt
“Volgens de prefectuur is de redenering kinderlijk eenvoudig. Gaat je telefoon terwijl je rijdt, dan stop je.”
Dus in plaats van bellende automobilisten moeten we ons nu voorbereiden op stuntmannen en -vrouwen die ineens vol op de rem gaan staan omdat hun telefoon gaat?
minimoke1984 zegt
Je kan m toch uitschakelen voor dat je gaat rijden of je schakelt m door naar je carkit.. In je hand gewoon niet nodig…
petrolman zegt
Terecht. Ik ben al die halve zolen die zichzelf belangrijker vinden dan basisveiligheid meer dan zat.
Als je belangrijk genoeg bent dat je de hele tijd je appjes moet lezen kun je vast wel een chauffeur betalen. Als het telefoontje waar je op wacht belangrijk genoeg is zorg je ervoor dat je handsfree kan bellen. Als dat allemaal niet lukt wacht je maar een uurtje voor je de weg op gaat tot je je gesprek gevoerd hebt of je appjes hebt gelezen.
Er is echt geen legitieme reden om dat rotding aan te raken tijdens het rijden.
roverbmwdriver zegt
Dank voor de nuttige tip. Gisteren net 900 km’s over de Franse autoroute afgelegd (en over twee weken weer terug).