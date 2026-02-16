Frankrijk pakt je rijbewijs af als je met je mobiel achter het stuur zit

Even kijken wat er binnenkomt, daarna kijken hoe je thuiskomt

Wie van plan is lekker met de auto door Frankrijk te rijden, kan beter niet bezig zijn met andere dingen dan sturen. Vooral in Pas-de-Calais nemen ze het nogal serieus. Daar heeft de overheid besloten dat appen achter het stuur geen boeteprobleem meer is, maar een rijbewijsprobleem. Ben jij aan het appen tijdens het rijden? Dan mag je gaan lopen. Merde!

De maat is vol

In Frankrijk is bellen of appen tijdens het rijden al jaren verboden en dat wordt normaal gesproken afgedaan met een boete en wat strafpunten. Maar volgens de lokale autoriteiten werkte dat vooral op papier. In de praktijk bleef men vrolijk scrollen, terwijl het aantal dodelijke ongelukken opliep. En dus werd er ingegrepen. Hard.

Wie tijdens het rijden met een telefoon in de hand wordt gezien, kan direct zijn rijbewijs kwijt zijn. Geen gesprek, geen uitleg, geen “ik keek alleen wie er belde”. De boodschap is simpel: rijden doe je met aandacht, niet met je duim.

Geen discussie langs de weg

Volgens de prefectuur is de redenering kinderlijk eenvoudig. Gaat je telefoon terwijl je rijdt, dan stop je. Dat doen mensen niet, dus wordt de straf zwaarder. Niet om te pesten, maar om af te schrikken. Of dat werkt, zal moeten blijken, maar vrijblijvend is het in ieder geval niet meer.

Het departement staat daarin niet alleen. Andere Franse regio’s experimenteerden al met vergelijkbare maatregelen en Pas-de-Calais sluit zich nu aan bij dat rijtje. Dat maakt het voor buitenlandse automobilisten extra opletten, want wat gisteren nog een boete was, is nu een wandeling.

En bij ons dan

In Nederland zijn we streng, maar wel iets minder drastisch. Een telefoon vasthouden kost je munten, maar geen rijbewijs. Bovendien kennen we uitzonderingen waar de Fransen misschien wel jaloers op zijn. Telefoon in een houder mag, even vasthouden bij stilstand ook. Zolang je maar niet rijdt terwijl je dat doet.