Tesla verrast en laat negativiteit achter zich

Met volle borst vooruit heeft Tesla een top tweede kwartaal achter de rug.

Het eerste kwartaal zag er niet zo heel mooi uit voor met name fabrikanten van elektrische auto’s. De tendens was dat de vraag naar EV’s afnam, waardoor bijvoorbeeld een merk als Tesla met tegenvallende cijfers naar buiten kwam. Voor het Amerikaanse bedrijf was het zelfs het slechtste kwartaal in jaren. Daarnaast zagen we in de afgelopen maanden een merk als Fisker omvallen.

Tesla in het tweede kwartaal 2024

Is het allemaal kommer en kwel? Nee hoor, Tesla presenteert met trots de cijfers over het tweede kwartaal. Deze zijn goed, het merk leverde 444.000 auto’s af aan klanten. Een flinke stijging van de 387.000 stuks van het eerste kwartaal. Wall Street reageert dan ook positief op het nieuws, het aandeel Tesla steeg met meer dan tien procent.

Nu lijkt dat een wat overtrokken reactie, maar onder de techbedrijven in de Verenigde Staten kan een mooi resultaat al gauw zorgen voor flink stijgende aandeelkoersen. Hoewel Tesla voornamelijk auto’s aflevert, profiteert het Amerikaanse merk van dit feit.

Het gevaar is natuurlijk een flinke afstraffing als het niet goed gaat. Dat zagen we wel in het eerste kwartaal. Ondanks de stijging van zo’n 24 procent in de afgelopen vijf dagen is de koers nog steeds niet hoger dan dat het was, helemaal aan het begin van dit jaar.

Tesla produceerde 411.000 auto’s in het tweede kwartaal. Dat zijn er wel minder dan de 433.000 geproduceerde auto’s in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is nu afwachten wat Tesla in de tweede helft van 2024 gaat doen. Elon Musk heeft al laten weten dat klanten geen facelift voor de Model Y hoeven te verwachten. Dat zou kunnen betekenen dat het modellengamma helemaal geen updates krijgt voor de rest van 2024, tenzij Musk weer eens met een verrassing tevoorschijn komt.