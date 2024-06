22 procent van de laadpalen werkt gewoon niet!

Laadpalen werken niet: dat heeft studie van een zeer prestigieuze universiteit uitgewezen, dus dan is het waar.

Elektrisch rijden is niet helemaal hetzelfde als rijden met de verbrandingsmotor. Je moet een beetje omdenken. De actieradius van een EV is kleiner dan die van een vergelijkbare auto met plofmotor.

Aan de andere kant: daarmee moet je naar een tankstation. In principe kun je een elektrowaggie gewoon altijd laden als je parkeert. Je vertrekt dus altijd met een volle lading.

Laadpalen werken niet

Maar ja, dan moeten al die palen het wél doen en wat blijkt: dat is het niet geval. Een nieuw onderzoek – gehouden aan de universiteit van Harvard – toont aan dat er heel erg veel uitdagingen zijn om het laadnetwerk op orde te krijgen.

Ze kwamen namelijk tot de conclusie van de 22% van de publieke laadpalen niet deugdelijk functioneert. Dat is een wel heel erg groot percentage. Voordat je meteen vitriool in het toetsenbord drapeert en de commentsectie komt bevuilen: het gaat hier niet alleen om Nederland.

De studie beslaat namelijk tien jaar aan data en werd dus gehouden op de Harvard Business School. Daarbij werden er 1 miljoen laadpunten onder de loep genomen in de Verenigde Staten, Azië en Europa, dus het gaat ook om laadpalen in Nederland. We durven de stelling wel aan dat wij superieure Hollanders het gemiddelde wel omhoog halen.

Net als Noorwegen is er hier een behoorlijk uitgekiend laadnetwerk zodat men makkelijker overstapt naar een EV. In Noorwegen hebben ze olie om dat te finanieren, in Nederland gebruiken we het belastinggeld dat @jaapiyo betaalt. Dankzij hem hebben we hier puike laadpalen.

Charging Anxiety

Maar dat is dus niet overal het geval. Harvard stelt dat dat laadpalen minder betrouwbaar zijn dan tankstations. Niet alleen is het aantal laadpalen beperkt, ook de verdeling ervan, want er zijn nog te veel lege plekken. Ook gaan de prijzen alle kanten op. Dus dan heb je uiteindelijk een paal gevonden die werkt, is het altijd een verrassing hoe duur het gaat worden.

Al deze factoren zorgen voor een nieuw fenomeen dat wij nog niet kenden. Het zorgt er ook voor dat mensen nog niet massaal overstappen naar een elektrische auto: charging anxiety. Ah, range anxiety (angst voor een te kleine acteiradius kenden we al wel). Charging Anxiety is de kans dat je ergens moet gaan laden en dat dan daar niet lukt omdat de laadpalen niet functioneert. Volgens Bloomberg komt het omdat niemand die laadstations onderhoudt.

Via: Carscoops