Drastische prijsverlaging Lexus UX300e in Nederland

Met de drastische prijsverlaging wordt de UX300e ineens heel erg interessant.

Alles lijkt tegenwoordig duurder te worden. Met name bij auto’s is dat het geval. In principe is elke auto bijna duurder dan een tijdje geleden. Dat is niet alleen de belastingdruk, er is natuurlijk ook wat inflatie, hogere productiekosten en natuurlijk dat in sommige segmenten prijs niet zo’n issue is.

Of een Porsche 911 Turbo nu 240.000 of 245.000 euro kost, maakt echt niet meer uit. Daarom waren we dan ook blij verrast dat er een drastische prijsverlaging voor de Lexus UX300e is. De eerste kleine crossover van Lexus is kennelijk niet een een extreem succes. Dit jaar zijn er iets meer dan 100 verkocht, aanzienlijk minder dan het jaar ervoor (bijna 350) en het jaar daarvoor (iets meer dan 250).

Drastische prijsverlaging Lexus UX300e

Als we kijken naar andere kleine premium crossovers, doet de UX300 het niet denderend. Maar een drastische prijsverlaging voor de UX300e (het geheel elektrische model) moet daar verandering in aanbrengen. Want kostte het apparaat voorheen nog meer dan 50 mille, tegenwoordig kun je een zo’n premium crossover voor MINDER dan 40 mille oppikken. De vanafprijs is nu 40.895 euro (fiscale prijs 39.990 euro). Daarmee is de Lexus UX300e zelfs 5 hele euro’s goedkoper dan hybride versie, de UX250h.















Voor dat geld heb je wel de basis-uitvoering. Die is zó basis dat ‘ie niet eens een naam heeft! Er zijn wel dingen als Apple Carplay, elektrische stoelen en climate control aanwezig, dus zo slecht is het niet gesteld. Voor 42.585 euro (fiscale prijs: 41.590 euro) heb je de ‘Business’, die ‘Bi-LED’-koplampen heeft en 17 inch velgen. De ‘Executive’ is de meest luxe versie en heeft zelfs een Mark Levinson-systeem erop zitten. Op de UX300e-configurator kun je ‘m samenstellen. Een beetje afhankelijk van de uitvoering is de UX300e nu zo’n 10 tot 11 mille goedkoper geworden.

Uiteraard vergelijken we de Lexus ook even met wat concurrenten. Dat concurrenten kun je vrij losjes opvatten.

Opel Mokka-e Edition | 34.399 euro

DS 3 Crossoback E-Tense So Chic | 37.390 euro

Volkswagen ID4 | 39.190 euro

Citroën C4 50 kWh Shine | 39.400 euro

BMW i3 120 Ah | 40.013 euro

Lexus UX300e | 40.895 euro

Skoda Enyaq iV 60 | 42.180 euro

Hyundai Ioniq 5 Style (58 kWh) | 43.500 euro

Volvo XC40 Recharge Pure Electric Core | 45.995 euro

Audi Q4 e-tron 35 Launch Edition | 48.295 euro

De drastische prijsverlaging van de Lexus UX300e gaat per direct in.

Gevraagd naar de reden van de prijsverlaging kregen wij de volgende reactie van Lexus Nederland

Lexus heeft de UX 300e prijstechnisch scherper gepositioneerd, zodat onder andere de stap naar Lexus Electrified toegankelijker wordt. Door de prijsverlaging is de Lexus UX 300e bovendien nog aantrekkelijker voor de zakelijke rijder vanwege het positieve effect op de fiscale bijtelling. Overigens geldt dit voor nieuwe auto’s, dus nog zonder kenteken.

Ook een nieuwe Leaseprijs

Natuurlijk mikt Lexus ook op het zakelijke segment met deze UX 300e. Navraag bij Autoblog Partner Mobility Service levert de volgende zakelijke leaseprijs op. Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar heeft de Lexus UX 300e een maandelijkse leaseprijs vanaf € 598,- (ex btw).