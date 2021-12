Deze Rolls-Royce Dawn is even bruut als overbodig

Er valt een hoop af te dingen op deze Rolls-Royce Dawn Black Badge van Spofec, maar stiekem is ‘ie wel lekker.

Stel: je bent in de markt voor een exclusieve auto, maar je vindt een standaard model niet bijzonder genoeg. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt ten eerste gaan voor een special edition van de fabrikant (indien beschikbaar). Het voordeel is dat een auto origineel is, wat ook weer gunstig is voor de restwaarde. Het alternatief is aftermarket. Dat is doorgaans wat minder goed voor de restwaarde.

Als je écht iets speciaals wil is er ook nog een derde optie, namelijk een combinatie van beide. Dat wil dus zeggen: een speciale uitvoering nemen en die voorzien van aftermarket aanpassingen. Aangezien dat nogal dubbelop is, zien we dat niet vaak. Toch heeft Novitec Spofec nu een aangepaste versie van de Rolls-Royce Dawn Black Badge.

Wat een Black Badge bijzonder maakt zijn de zwarte details die er af fabriek op zitten. Als een tuner een complete bodykit installeert is het natuurlijk een kleine moeite om ook wat details zwart te maken. Maar nee, voor deze auto moest zo nodig een Black Badge als uitgangspunt worden genomen.

De Rolls heeft van Spofec een serieuze widebody gekregen. Toch hebben ze het geheel redelijk clean weten te houden. In tegenstelling tot bepaalde andere tuners (*kuch* Mansory *kuch*) is er geen overdaad aan carbon frutsels opgeplakt. Als je dan toch op de foute toer gaat, kun je het maar beter zo doen.

Ondanks het feit dat deze Rolls-Royce behoorlijk zwaarlijvig over komt, zul je qua snelheid weinig te kort komen. In een luttele 4,6 seconden zit dit apparaat op de 100. Dat is te danken aan het feit dat Spofec de V12 nog wat gekieteld heeft. Die is nu goed voor 686 pk en 980 Nm koppel.

Gigantische velgen mogen natuurlijk niet ontbreken. De Spofec Rolls-Royce Dawn is voorzien van 22 inch Vossen velgen. Dat betekent wel dat de originele Black Badge-velgen het veld moesten ruimen. En dat was juist een van de weinige dingen waaraan je een Black Badge kon herkennen.

Waarom zou je dan toch een Spofec Black Badge willen? Het antwoord is simpel: exclusiviteit. Spofec maakt namelijk maar drie stuks van deze auto. Als eigenaar kun je dus roepen dat je een auto hebt waar er maar drie van zijn. En dan hopen dat mensen niet door gaan vragen.