Aangepaste Volkswagen ID.4 moet offroad-kracht bewijzen - Autoblog.nl

Volkswagen gaat met de ID.4 meedoen aan de Mexicaanse NORRA 1.000 (vroegâh Baja 1000). Kijken of de elektrische crossover zich kan bewijzen als keiharde offroader.

Volkswagen lijkt met de ID.4 een schot in de roos te hebben. Je ziet ze hier in Nederland al vrij vaak en ook wereldwijd lijkt men een fan van de auto. Het werd dan ook de World Car of the Year 2021.

Crossover

Stoer hoor, zo’n crossover/SUV-achtige. Toch is het wel zo’n SUV waar vooral de hoge instap een verkoopargument is. Jezelf uit onheil krijgen op het onverhard kan lastig worden. Volkswagen wil echter meedoen aan de NORRA 1000 (NORRA staat voor National Off Road Racing Association, voorheen Baja 1000) in het Mexicaanse zand van Baja California. Hiervoor gaat Volkswagen een ID.4 inzetten die wat beter voorbereid is op de NORRA 1000.

Volkswagen ID.4 NORRA 1000

Voor de NORRA 1000 heeft Volkswagen de ID.4 voorzien van een verhogingssetje. Het gaat om rally-achtige coilovers en verbeterde dwarsbalken voor en achter. Met deze verhoging is er ruimte voor dikkere velgen (18 inch OZ Racing Speedlines) met dikke Yokohama Geolander All Terrain banden. Ook werd de koeling aangepast met koelgaten in de achterruiten en een aangepast koelsysteem in de voorkant. Verder werd de onderkant vergezeld met een set beschermingsplaten. Dat moet ervoor zorgen dat deze Volkswagen ID.4 het ruige terrein van de Mexicaanse zandlandschappen gaat overleven.

Gestript

Zo’n Volkswagen ID.4 is een zwaar apparaat en voor de NORRA 1000 wil je dat zo veel mogelijk voorkomen. Vandaar dat alles wat met luxe te maken heeft eruit gesloopt is en twee racestoelen gemonteerd zijn. Ook zijn natuurlijk de nodige aanpassingen gedaan, zoals een rolkooi en een reservewiel. Een geinig detail is dat het besmettelijke witte interieur nog deels terugkomt in de stuurkolom. Ook het scherm komt uit de standaard ID.4.

Tanner Foust

De Volkswagen ID.4 is voor de NORRA 1000 aangepast door Rhys Millen Racing. Achter het stuur kruipen Emme Hall en bekende naam Tanner Foust. Zowel Foust als Volkswagen zelf zijn benieuwd naar de ID.4 in de zandrace: het gaat echt om de auto tot het uiterste krijgen. De NORRA 1000 vindt komende week plaats.