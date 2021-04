BMW plant krankzinnige M2 met 1.300 pk - Autoblog.nl

Er komen serieus geluiden vanuit de M-divisie van BMW dat er een M2 met 1.300+ pk aan zit te komen. Met één ‘maar’.

De M-divisie van BMW heeft het drukker dan ooit. Bijna elk model wat BMW uitbrengt wordt onder handen genomen door M en bijna allemaal worden het bijzonder fijne snelheidsmonsters. Van de brute kracht uit modellen als de M5 CS en M8 Competition, naar de iets minder radicale M2 (Competition/CS). Toch moet je de M2 niet te snel afschrijven vanwege zijn formaat of relatief lage vermogen: het is en blijft een lekkere driftbak met een zes-in-lijn voorin.

Kracht

Dat is dan ook de ‘kracht’ van de BMW M2. Toch komt er nou ineens een bizar geluid bij BMW vandaan. Het merk M wordt volgend jaar 50 en dat moet gevierd worden. Dat gaat M doen met een wel heel bizarre versie van de M2. Er wordt gekeken naar een versie van de BMW M2 die meer dan 1.300 pk zou moeten krijgen. 1.341 om precies te zijn. Dan krijg je gelijk een hint naar het addertje onder het gras.

Elektrisch

1.341 pk is namelijk precies 1.000 kW, of 1 megawatt. U hoort het: deze BMW M2 met 1.300 pk wordt een elektrische auto, wellicht zelfs de eerste elektrische M. Gelijk binnen komen vallen met een knal. Momenteel wordt er hard gewerkt aan wat M “Project Katharina” noemt, wat volgens bronnen overeenkomt met een M2 CS die helemaal knettergek is qua pk. Het gaat overigens om een auto die iM2 genoemd wordt.

Extreem

Dat deze elektrische BMW M2 met 1.300 pk belachelijk snel wordt, hoeft niet als een verrassing te komen. Bronnen melden al dat een rondje van onder de 7 minuten is gereden op de Nordschleife. We weten niet hoe veel eronder, maar als je even 6:55 als referentie pakt: dan zit je bij de nieuwe Porsche 911 GT3 (992), oude Porsche 911 GT3 RS (991.2), Porsche 918 Spyder, Lamborghini Huracán Performante en Radical SR8 in de buurt. Neem dit nog even met een korreltje zout, maar de kleine basis met de gigantische krachtaantallen zouden wel eens radicaal kunnen uitvallen. Ook de sprint zit wel snor: 2,5 seconden naar de 100 zou geen probleem moeten zijn. Vergelijkbaar met een Porsche Taycan Turbo S of bijvoorbeeld een Bugatti Chiron.

G87

De elektrische BMW M2 of iM2 met 1.300 pk gaat een aardig spektakel worden, maar er is goed nieuws voor hen die hun fakkels en hooivorken al in de aanslag hebben. De iM2 wordt namelijk een versie van de M2, niet dé nieuwe M2. Er komen namelijk ook nog steeds geluiden van een reguliere M2 (die waarschijnlijk chassiscode G87 gaat dragen) met de zes-in-lijn van de M3 en M4 (G80/G82). Om de auto uit het vaarwater van deze twee te houden, wordt over 420 pk gesproken.

Je krijgt dus een keuze: een compleet krankzinnige elektrische BMW M2 met 1.300 pk, of gewoon lekker ouderwets knallen in één van de sweet spots van de BMW M-lineup. 2022 is waarschijnlijk het jaar, de BMW 2 Serie (G42) moet immers nog onthuld worden. Mocht je je trouwens afvragen hoe gek je een BMW M2 met benzinemotor kan maken, moet je even bij Lightweight en hun M2 Finale Edition aankloppen. (via Car Magazine)

Met dank aan @Flyerbunch voor de tip!