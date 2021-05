Volkswagen start met testen autonome ID.BUZZ - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.BUZZ wordt nog hipper, want je hoeft straks ook niet meer te sturen.

De ID.BUZZ: jullie kennen ‘m vast nog wel. Dit was de meest karaktervolle van de reeks ID concepts waarmee de Duitsers op de proppen kwamen. De ID.BUZZ is niet de eerste concept car die geïnspireerd is op de Microbus. Toch is er dit keer een belangrijk verschil: de ID.BUZZ gaat daadwerkelijk in productie.

De ID.BUZZ komt als elektrisch busje waarbij je gewoon zelf het roer in handen hebt, maar daar blijft het niet bij. Volkswagen werkt ook aan een volledig autonome variant. Volgens de Duitsers is een busje een logische eerste stap om te beginnen met autonoom vervoer.

Volkswagen laat er geen gras over groeien: er wordt dit jaar al gestart met het testen van de autonome ID.BUZZ. De zelfrijdende busjes zullen deze zomer de omgeving van München onveilig gaan maken.

Het is de bedoeling dat de autonome ID.BUZZ op niveau vier (het één na hoogste niveau dus) autonoom gaat rijden. Daarvoor wordt een combinatie van lidar, radar en camera’s in gezet. Hoe deze autonome versie van de ID.BUZZ er ongeveer uit komt te zien toont Volkswagen op de bovenstaande schets.

Vanaf 2025 moeten de autonome ID.BUZZ-jes daadwerkelijk ingezet gaan worden. Dat zal nog niet op grote schaal gebeuren, maar in een aantal geselecteerde steden. De autonome busjes zullen ingezet worden door MOIA, een Duits bedrijf dat zich bezighoudt met deelauto’s. Niet geheel toevallig is MOIA een dochteronderneming van Volkswagen.

Mocht je meer geïnteresseerd zijn in een ID.BUZZ die je zelf kunt besturen: die komt er ook zeker. De normale ID.BUZZ gaat volgend jaar in productie.