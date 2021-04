Volkswagen ID.4 is World Car of the Year 2021 - Autoblog.nl

De Europese verkiezingen zijn al achter de rug, maar de Worldwide Car of the Year is ook gekozen. De grote winnaar is de Volkswagen ID.4!

Het is altijd een mooie titel om te hebben, auto van het jaar. Het betekent dat je als fabrikant een goede auto en meestal een goed manusje-van-alles hebt neergezet. Maar het is ook een statement, tenminste, dat is het vaak. Helemaal nu de elektrische revolutie is doorgezet, verwacht je toch dat de auto van het jaar standaard een elektrische auto is. Toch, European Car of the Year verkiezing?

World Car of the Year 2021

De verkiezing is nu ook wereldwijd gehouden en er is natuurlijk een winnaar. Vorig jaar was de wereldwijde auto van het jaar de Kia Telluride, die de spotlights even van het elektrische spul afpakte. Nu staat hij weer op een elektrische auto. De World Car of the Year is de Volkswagen ID.4. De SUV van Volkswagen is los en weet in een hoop categorieën de jury te overtuigen. De ID.4 is slechts de derde elektrische winnaar in deze verkiezingen (na de Nissan Leaf in 2010 en Jaguar I-PACE in 2019). De ID.4 heeft het gewonnen van de Toyota Yaris, die het bij ons in Europa dus wél werd en de Honda e.

Overige categorieën

Nu we het toch hebben over de kleine Honda: die sleepte wel de prijs in de wacht voor de categorie World Urban Car of the Year. In de categorie luxeauto’s was het de nieuwe Mercedes S-Klasse die de award binnenhaalde, de beste performance-auto van het jaar is de Porsche 911 Turbo S en het beste autodesign van het jaar is die van de Land Rover Defender.

Om even het overzicht te maken van alle kandidaten (de winnaar is dikgedrukt):

Beste design van het jaar:

Mazda MX-30

Honda e

Land Rover Defender

Beste performance-auto van het jaar:

Audi RS Q8

Toyota GR Yaris

Porsche 911 Turbo (S)

Beste luxeauto van het jaar:

Polestar 2

Land Rover Defender

Mercedes S-Klasse

Beste Urban (stads)auto van het jaar:

Toyota Yaris

Honda Fit (Jazz)

Honda e

Auto van het jaar:

Toyota Yaris

Honda e

Volkswagen ID.4

Winnaar

Volkswagen is uiteraard blij met de ID.4 als World Car of the Year 2021. De jury was vooral te spreken over het groene karakter van de auto (geen uitstoot) en het technologisch vernuft voor zijn geld. Vooral het head-up display met Augmented Reality wist bij de jury hoge ogen te gooien. Het is de eerste Volkswagen die de titel pakt sinds de Golf in 2013.