Aanhanger: de oplossing voor laadpaalfiles

En nee, het blijkt geen dieselaggregaat

Bij het lezen van dit nieuws moesten wij op de redactie nog beginnen aan een verse bak koffie. Een aanhanger die de oplossing biedt voor de laadpaalfiles, zal het een aggregaat zijn? Ondanks dat de Franse nieuwkomer EP Tender daar wel ooit mee begonnen is, gaan ze nu accu-aanhangers voor elektrische auto’s verhuren op vakantieroutes.

Ons idee over de aggregaat was niet zo gek. Waar wij moesten denken aan een Tesla gekoppeld aan een dieselaggregaat had EP Tender al langer een ‘hybride’-aanhanger. Het bedrijf bouwde in eerste instantie namelijk twintig aanhangers om van de EV een hybride te maken.

Nu accupakketten goedkoper worden wil het bedrijf acccu-aanhangers gaan verhuren die goed zijn voor 60 kWh. Een soort powerbank voor de EV dus. De huurkosten zouden volgens EP Tender 34 euro zijn. Je kunt via een app van aanhanger na aanhanger rijden waardoor je de laadpalen kunt ontwijken.

Op dit moment zijn de meeste EV’s niet geschikt voor een aanhanger. Voor 600 euro kun je bij EP Tender achteraf een trekhaak en de benodigde aansluitingen laten monteren. Het bedrijf is in gesprek met Renault en PSA om de trekhaak af-fabriek te monteren.

De Fransen willen in 2024 60.000 klanten en 4.150 aanhangers op de weg hebben. Zou jij voor een powerbank-aanhanger gaan of kies je voor een groter accupakket?

Bron: Automobilwoche.de

fotocredit: eptender.com