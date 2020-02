Lexus laat je 4 keer per jaar je auto wisselen!

Nee geen Lexa abonnement, maar wel 4 verschillende modellen in een jaar.

In een wereld waar we alles online kunnen regelen, kunnen we naast boodschappen ook auto’s via een app bestellen. Lexus komt met de Lexus One app waar je een abonnement kunt afsluiten. Een soort private lease constructie maar dan flexibeler. Zo kun je het model wisselen en is het contract maar voor 6 maanden.

De gebruiker maakt een account aan in de app en koppelt de creditcard en het rijbewijs. Binnen een dag wordt het account geverifieerd en kun je de Lexus naar keuze selecteren. Binnen een week wordt de gewenste auto voorgereden door een chauffeur. Aan deze luxe hangt wel een stevig prijskaartje.

Lexus zegt met Lexus One in te willen spelen op de toenemende behoefte aan flexibele mobiliteit. Volgens Lexus is hun dienst ideaal voor mensen met een tijdelijk contract, ZZP’ers en expats.

Het contract beslaat zes maanden inclusief 30 dagen bedenktijd en is daarna maandelijks opzegbaar. Zoals al eerder aangegeven hangt aan deze luxe wel een prijskaartje. De Lexus CT is met 699 euro het goedkoopste model, je mag dan 2.000 kilometer per maand rijden. Ter vergelijking: een CT 200h private leasen kan vanaf 399 euro. Goedkoop is het Lexus abonnement zeker niet, maar wel flexibel. Zo kun je van auto wisselen en wordt het maandtarief automatisch aangepast. Wisselen mag vier keer per jaar. Wissel je voor je vakantie nog even naar een NX voor net wat meer ruimte dan stijgt het maandbedrag met de Lexus One app naar 1.199 euro. Alle kosten behalve tanken zijn inbegrepen in het maandbedrag.

Je kunt uit meerdere modellen kiezen. De door de chauffeur voorgereden gepoetste Lexus zal nooit meer dan 50.000 kilometer op de teller hebben staan en is maximaal 24 maanden oud.

Welke vier modellen zou jij willen rijden?