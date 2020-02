Nee Verenigde Staten, jullie krijgen de Civic Type R Sport Line niet

Zelfs niet met een logische omweg is de Honda Civic Type R Sport Line niet in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

Collega @willeme heeft het wel eens over ‘kolderiek’. Om aan te duiden dat iets buitenproportioneel raar is vormgegeven. De ‘unibrow’ van de nieuwste Audi RS6, bijvoorbeeld. Maar er is maar één auto die de term kolderiek naar een hoger plan tilt. Dat is de Honda Civic Type R.

Kijk, op een Italdesign Zerouno van 1,5 miljoen euro snap je wel dat je net even iets beter wil opvallen. Maar een hete hatchback van zo’n 30 ruggen is meestal niet het soort auto waar extreme modificaties (af fabriek) opgezet worden. Kijk maar naar de Volkswagen Golf GTI of Renault Megane RS. Honda is het daar niet mee eens en de Civic Type R is heftig. Overal (neppe) koelgaten, extreem veel vouwen in het plaatwerk, overal koolstofvezel spoilers en splitters en om het geheel af te maken een gigantische achterspoiler. Dát is kolderiek!

Civic Type R ‘Touring Package’

Honda heeft echter een blik nieuwe Civics opengetrokken. Niet alleen krijgt de reguliere Type R een facelift: ook krijgt hij twee nieuwe versies. De Civic Type R Limited Edition die wat puurder en bestuurdersgerichter is, en de versie die vele fronzen op wenkbrauwen moet voorkomen. De Civic Type R Sport Line is een tammer vormgegeven Civic.

En het mooie daaraan is dat er eigenlijk niks verandert, behalve het verwijderen van die grote achtervleugel. Nog steeds voorwielaandrijving, 320 pk en een handbak. In plaats van de reuzespoiler krijg je een kleinere lipspoiler.

Niet voor de VS

Goed nieuws voor ons, slecht nieuws voor het land aan de andere kant van de grote plas: de Civic Type R SL is niet bestemd voor de VS, maar blijft hier in Europa. Echter, het klinkt zo makkelijk om het handmatig op te lossen. De reguliere Civic Type R is in de VS beschikbaar, dus bestel een Civic SL-vleugel, haal de echte vleugel eraf en wissel ze om.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Dat kan dus niet, aldus Motor Trend. De bevestigingspunten voor de SL-spoiler zitten heel ergens anders. Je enige kans is dus zelf boren, of een Sport Line-achterklep erbij bestellen. Beide kan, maar het was makkelijker geweest om gewoon een spoiler los te schroeven en weer vast.

Vette pech dus voor de Amerikanen. Zij krijgen overigens wel de reguliere facelift voor de Honda Civic. Maar een iets minder kolderieke Civic Type R in de Verenigde Staten is niet mogelijk, tenminste niet op de makkelijke manier.