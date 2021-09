Volkswagen is erop gebrand Tesla te verslaan

Al binnen afzienbare tijd wil Volkswagen het voor elkaar krijgen om Tesla te verslaan.

Tesla heeft de afgelopen jaren een enorme voorsprong gepakt. Toen de meeste autofabrikanten zaten te slapen kwam Tesla al in 2012 met de Model S. Later volgenden de Model X, Model 3 en sinds dit jaar is er ook de Model Y in Nederland. De rest is geschiedenis.

Volkswagen vs Tesla

Maar hoelang kan Tesla nog die voorsprong behouden? Naast de Model S en Model 3 hebben we nog niet echt wezenlijk andere modellen gezien van de Amerikaanse autofabrikant. De Model X en Model Y zijn immers aanverwanten van die modellen. Ondertussen poepen conventionele autofabrikanten de ene na de andere elektrische auto uit.

Autofabrikanten willen ook Tesla verslaan. Volgens Autonews hoopt de Volkswagen Groep tegen 2025 de grootste autobouwer te zijn van elektrische auto’s. Die kroon zit nu nog op het hoofd van Tesla. Tussen nu en 2030 staat er een hoop te gebeuren. Diverse autofabrikanten gaan in die periode volledig elektrisch, waardoor de markt er steeds meer EV’s bijkrijgt. Dat is uiteindelijk goed voor u en mij, omdat er meer keuze is in allerlei segmenten.

Analisten van LMC Automotive stellen dat de Volkswagen Groep inderdaad op koers is om de kroon van Tesla over te nemen over vier jaar. Het feit dat Tesla de Cybertruck en Roadster heeft moeten uitstellen helpt ook niet mee.