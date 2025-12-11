Aankoopadvies: elektrische stadsauto voor 15.000 euro

In deze video duiken Wouter, Martijn en Michel in een interessante vraag: welke elektrische auto koop je als tweede auto voor maximaal €15.000?

Het gaat dus niet om een liefhebbersauto, maar om een praktische EV voor boodschappen, korte ritten en dagelijks gemak. Ze bespreken waarom een elektrische stadsauto ideaal is voor dit soort gebruik: geen koude starts, geen herrie, geen ouderwets 75 pk-handbakje dat staat te loeien voor één ritje naar de supermarkt. Gewoon instappen, stil wegrijden, klaar.