Geen hond koopt een Nissan Ariya, dus flinke prijsverlaging

Met de Ariya had Nissan eindelijk een volledig nieuw elektrisch model, nadat ze een pioniersrol vervulden met de Leaf. Toen de prijzen in 2021 bekend werden gemaakt moesten we helaas concluderen: de Ariya is laat en duur. De verkoopcijfers zijn dan ook vrij matig. Dit jaar zijn 421 op kenteken gezet in Nederland en de voorgaande jaren waren niet veel beter.
Hoe kun je de verkoopcijfers nog een beetje opkrikken? Met een prijsverlaging natuurlijk. Dat deed Nissan al een keer eerder, maar nu wordt er nog eens flink met korting gesmeten.
De instapversie, de Limited Edition, kost nu €37.690. Daarmee is deze versie 5 mille goedkoper dan voorheen. De term Limited Edition is overigens wel op zijn plaats, want de Ariya is inderdaad vrij zeldzaam in Nederland.
Bij de hogere uitrustingsniveaus worden de prijzen nog verder verlaagd. De Advance-uitvoering kost nu €41.190, wat €7.500 goedkoper is dan voorheen. Dan praten we over de versie met de kleinere 63 kWh accu, goed voor 404 kilometer range.
De versie met grote accu (87 kWh) is echter ook €7.500 goedkoper. Die is er vanaf €42.190. In dat geval kun je rekenen op 536 kilometer range. En dan hebben we nog de absolute topversie, met 435 pk: de Nismo. Ook die versie is €7.500 in prijs verlaagd en kost nu nog ‘maar’ €53.690.
Eerlijk is eerlijk: met deze prijsverlaging is de Nissan Ariya opeens een prima deal. Wel lullig als je net een Ariya hebt gekocht. Maar goed, dat zullen niet veel mensen zijn, dat scheelt.
