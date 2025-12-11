Dit Italiaanse bedrijf is niet langer in handen van Audi

Audi is een dochterbedrijf armer.

Een Italiaans merk dat in bezit is van Audi, wat zeg je dan? Lamborghini natuurlijk. Dat is echter niet het enige Italiaanse bedrijf dat Audi onder haar hoede heeft. Ze hebben ook nog Ducati en Italdesign in handen. Of beter gezegd: hadden.

Audi heeft Italdesign namelijk uit handen gegeven. Dit komt niet als een donderslag bij heldere hemel. In mei schreven we al dat Audi deze dochteronderneming in de verkoop wilde doen. Inmiddels is het zover.

Audi was tot op dit moment volledig eigenaar van Italdesign, nadat ze in 2015 de laatste aandelen hadden overgenomen van Giorgetto Giugiaro. Eerder, in 2010, hadden ze al 90,1% van de aandelen in het Italiaanse designhuis gekocht.

Nieuwe aandeelhouder

Nu is er een nieuwe grootaandeelhouder: UST, een Amerikaans techbedrijf. Zij hebben een meerderheidsbelang in ItalDesign genomen. Dat betekent dus dat ze niet álle aandelen gekocht hebben. Via Lamborghini blijft Audi een deel van de aandelen in haar bezit houden. Om wat voor percentage het gaat is niet bekend.

Het wordt wel een matroesjkapop van aandelen. De aandelen van Italdesign zijn in handen van Lamborghini, wat weer in handen van Audi is, wat op hun beurt in handen van de Volkswagen Group is. En Porsche SE heeft dan weer een aandeel in de Volkswagen Group.

Enfin, de toekomst van Italdesign is voorlopig veiliggesteld en dat is een goede zaak. Het is ten slotte een designhuis met een roemruchte historie. En de samenwerking met Audi blijft gewoon, waardoor Italdesign niet opeens hun belangrijkste opdrachtgever verliest.

