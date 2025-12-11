Dit Italiaanse bedrijf is niet langer in handen van Audi

Audi is een dochterbedrijf armer.
Een Italiaans merk dat in bezit is van Audi, wat zeg je dan? Lamborghini natuurlijk. Dat is echter niet het enige Italiaanse bedrijf dat Audi onder haar hoede heeft. Ze hebben ook nog Ducati en Italdesign in handen. Of beter gezegd: hadden.
Audi heeft Italdesign namelijk uit handen gegeven. Dit komt niet als een donderslag bij heldere hemel. In mei schreven we al dat Audi deze dochteronderneming in de verkoop wilde doen. Inmiddels is het zover.
Audi was tot op dit moment volledig eigenaar van Italdesign, nadat ze in 2015 de laatste aandelen hadden overgenomen van Giorgetto Giugiaro. Eerder, in 2010, hadden ze al 90,1% van de aandelen in het Italiaanse designhuis gekocht.
Nieuwe aandeelhouder
Nu is er een nieuwe grootaandeelhouder: UST, een Amerikaans techbedrijf. Zij hebben een meerderheidsbelang in ItalDesign genomen. Dat betekent dus dat ze niet álle aandelen gekocht hebben. Via Lamborghini blijft Audi een deel van de aandelen in haar bezit houden. Om wat voor percentage het gaat is niet bekend.
Het wordt wel een matroesjkapop van aandelen. De aandelen van Italdesign zijn in handen van Lamborghini, wat weer in handen van Audi is, wat op hun beurt in handen van de Volkswagen Group is. En Porsche SE heeft dan weer een aandeel in de Volkswagen Group.
Enfin, de toekomst van Italdesign is voorlopig veiliggesteld en dat is een goede zaak. Het is ten slotte een designhuis met een roemruchte historie. En de samenwerking met Audi blijft gewoon, waardoor Italdesign niet opeens hun belangrijkste opdrachtgever verliest.
Foto: Bonhams
Reacties
KennOne zegt
Ze hadden (voor de “echte Ducatist”) beter Ducati van de hand kunnen doen. Die fietsen zien er voort niet meer uit!
rutgerg zegt
Tja zonder Audi had t merk niet gestaan waar het nu staat, zowel op straat als op t circuit.
moveyourmind zegt
UST…
Denk dat Italdesign binnen de kortste keren een nieuwe hoofdontwerper aan het roer heeft staan en ik weet nu al hoe hij heet:
A.I .
JaxDryke zegt
Gaan ze dan eindelijk de Italdesign bouwen ? Iets wat Italdesign ergens had gewild, totdat Audi roet in het eten gooide door te stellen dat niemand zo’n auto naast de Diablo wilde, terwijl iedereen (zo ook de rijken) die NFS2 heeft gespeeld in zijn/haar jeugd of jongvolwassenheid popelde om deze auto te zien rijden op de openbare weg.
Ik wist het wel hoor, als deze ooit in productie was gegaan, zat ik vooraan.
JaxDryke zegt
Eh… ik bedoel dus de Cala … Derb.
potver7 zegt
Inkoppertje natuurlijk…. maar als je ziet wat Audi op de markt brengt zou je niet zeggen dat ze eigenaar zijn van een gerenommeerd Italiaans designhuis. Ik vraag me serieus af met welk doel ze het bedrijf ooit hebben overgenomen.