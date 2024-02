Aanpak gebruik lachgas in de auto stap dichterbij

We moeten nog wel even geduld hebben. Het gebruik van lachgas in de auto aanpakken is niet zomaar gedaan.

Blazen, blazen, blazen ja stopt u maar. Het betrappen van een automobilist met een slok op is kinderspel. De politie heeft daar mooie meetapparatuur voor bij zich. Ook als er drugs in het spel kan dit vaak aangetoond worden. Met lachgas is dat nu nog een stuk lastiger.

Lachgas in de auto

Het gebruik van lachgas in de auto (nee, niet NOS zoals op de foto) heeft een negatieve invloed op het rijden. De pakkans is echter bijzonder klein. Een agent moet je het zien gebruiken of lachgascilinders in de auto zien liggen bij een staandehouding. Maar met dit laatste is het nog steeds moeilijk hard te maken dat de bestuurder daadwerkelijk onder invloed is van lachgas.

Daar komt verandering in. Een onderzoek van het TNO en LUMC in samenwerking met de Universiteit van Maastricht heeft een succesvol resultaat opgeleverd. Het gebruik van lachgas kan tot een uur na gebruik nog gemeten worden in het bloed van een persoon.

De volgende stap is een meetmethode ontwikkelen voor de politie om automobilisten die onder invloed zijn van lachgas te betrappen. Dit helpt in de afwikkeling van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Een rechter kan zwaardere straffen opleggen als er sprake is van rijden onder invloed. Nu komen lachgasgebruikers nog vaak weg.

Het is niet zo gezegd, zo gedaan. Naast een meetmethode moet ook een goede grenswaarde bepaald worden. Want wanneer heeft het gebruik van lachgas een negatieve invloed op verkeersdeelname? In het geval van alcohol is het ook toegestaan om met een biertje achter de kiezen te rijden. Dat is een ander verhaal als het vijf of zes biertjes zijn en je kruipt achter het stuur.

Kortom, we zijn er nog niet. Maar wel een stapje dichterbij.