Ultieme droomcollectie van €46 miljoen gaat onder de hamer

Grote kans dat deze collectie ook jouw droomauto bevat.

Tijdens de kerst hebben we een artikel gemaakt waarbij we onze 10 droomauto’s uit mochten kiezen. Uiteindelijk is het nog best lastig om zo’n lijstje te beperken tot 10 auto’s, maar een steenrijke Canadees had dit probleem niet. Hij kocht gewoon álle droomauto’s. En dan bedoelen we ook echt alle droomauto’s.

Kennelijk is er nu toch een einde gekomen aan de verzamelwoede van de eigenaar, want deze topcollectie gaat binnenkort geveild worden. Dat geeft ons een mooi de gelegenheid om binnen te kijken bij deze verzameling.

Er worden 29 straatauto’s geveild en dit zijn eigenlijk stuk voor stuk iconen. De Big Five van Ferrari, de Holy Trinity, een Carrera GT, een Maserati MC12, een Veyron, een Jaguar XJ220, een 300 SL, een Miura: alle droomauto’s zijn gewoon aanwezig.

Leuk detail is dat de Bugatti Veyron van Simon Cowell (je weet wel, die kerel die bij alle talentenjachten in de jury zit) is geweest. Wat verder opvalt is dat er gewoon een auto met Nederlands kenteken tussen staat: een donkerblauwe Porsche 356 Speedster uit 1957.

De collectie is gehuisvest in een pand met een oppervlakte van 1.579 vierkante meter in Toronto. Naast de straatauto’s die nu geveild worden heeft de eigenaar ook nog een collectie raceauto’s bij elkaar verzameld, plus een hoop motorsportmemorabilia en een collectie met 99 zeldzame sneakers. De eigenaar had dus meerdere uit de hand gelopen hobby’s.

De collectie zal geveild worden in de aanloop naar de Canadese Grand Prix, op 30 mei en 1 juni. Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat de auto’s tussen de 42 en de 50 miljoen euro op zullen brengen. De klapstukken van de veiling zijn de LaFerrari en de F50, die beide tussen de 3,5 en 4 miljoen euro op moeten brengen.