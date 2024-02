Poetin geeft Kim Jong-Un dikke limo cadeau

Altijd mooi om te zien, wederzijds respect tussen staatshoofden.

Vorige week hebben er in verband met Valentijn vast een aantal verwende mensen een auto cadeau gekregen. Iemand die ook een auto als (verlaat) Valentijns-cadeautje kreeg was niemand minder dan Kim Jong-Un. Hij kreeg zondag een gloednieuwe limousine afgeleverd.

Deze limousine was een cadeautje van zijn grote vriend Vladimir Poetin. Die heeft steeds minder vrienden, dus hij dacht: ‘de vrienden die ik heb, moet ik koesteren’. Daarom besloot hij Kim een lokaal product op te sturen: een Aurus Senat Limousine.

Poetin geeft niet iets weg waar hij zelf niet in zou rijden, want zijn eigen staatslimousine is ook een Aurus (niet te verwarren met een Auris). Dit merk is speciaal in het leven geroepen om een staatslimo voor Poetin te bouwen, maar maakt inmiddels ook limousines en SUV’s die je als gewone oligarch kunt kopen.

De Senat mag dan een Russisch product zijn, ze hebben heel duidelijk afgekeken bij de Westerse merken. De achterlichten lijken regelrecht van een Bentley te komen en verder is het vooral een kruising tussen een Rolls-Royce en een Chrysler 300. Onder de motorkap is een Duitse motor te vinden: de 4,4 liter V8 turbo van Porsche.

Kim Jong-Un had vorig jaar al door laten schemeren dat hij zo’n Aurus wel zag zitten. Tijdens een bezoek aan Rusland vond hij de staatslimo van Poetin razend interessant. Hij heeft toen ook al even proefgezeten op de achterbank. Kim zal dus ongetwijfeld in de wolken zijn met zijn nieuwe aanwinst.